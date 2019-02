La scorta a Sandro Ruotolo non sarà tolta | sospesa la revoca

Dal 15 febbraio via la scorta al giornalista Sandro Ruotolo : Roma, 5 feb., askanews, - Da martedì prossimo, 15 febbraio, il giornalista Sandro Ruotolo, che vive sotto scorta dal 2015 a causa di minacce di morte provenienti dal clan camorristico dei Casalesi, ...

M5S fa scudo a Sandro Ruotolo. Di Maio : "Assurdo revocare la scorta" : "Per me è una cosa assurda la revoca della scorta a Sandro Ruotolo. Oggi torno a Roma e mi informerò per capire cosa sia successo". Il vicepremier Luigi Di Maio critica il provvedimento del Viminale di revoca della scorta del giornalista. "Se non ci sono rischi per Sandro - ha detto Di Maio - non devo dirlo io, ma i tecnici. Allora ok. Ma se invece è stata fatta una scelta imprudente, Ruotolo merita la scorta perché ...

Roberto Fico : “Sul caso della scorta di Sandro Ruotolo verranno fatti approfondimenti” : Il presidente della Camera Roberto Fico, intervenuto alla trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa”, ha commentato la decisione di togliere la scorta al giornalista napoletano Sandro Ruotolo, minacciato dalla camorra per le sue inchieste. “Giornalisti a rischio vanno sempre protetti”, ha detto anche il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho.Continua a leggere

Il ministero dell’Interno ha tolto la scorta al giornalista Sandro Ruotolo - minacciato dalla camorra : Il ministero dell’Interno ha tolto la scorta al giornalista napoletano Sandro Ruotolo, che l’aveva dal 2015 quando aveva ricevuto delle minacce dal boss dei casalesi Michele Zagaria per via delle sue inchieste sul traffico di rifiuti tossici in Campania. La

Perché togliere la scorta a Sandro Ruotolo è un rischio che non possiamo correre : Sandro Ruotolo, dopo tre anni e mezzo dalla condanna a morte del boss dei Casalesi Michele Zagaria, viene lasciato senza scorta. Sono esterrefatto e preoccupato. Sandro, come tutti coloro che vivono la sua condizione, non ha mai chiesto la scorta ma, come ci insegnano tanti casi, senza quella protezione Sandro rischia davvero la vita. Vi invito a riascoltare il video con la deposizione al “maxi processo” a Palermo del collaboratore di giustizia ...

Sandro Ruotolo - togliergli la scorta è pericoloso. Le sentenze di mafia non hanno scadenza : “Le sentenze di morte di Pasquale Zagaria e della mafia non hanno una data di scadenza”. Così Paolo Borrometi, giornalista costretto a una vita sotto scorta e presiedente di Articolo 21, ha commentato la possibilità che sia revocata la scorta a Sandro Ruotolo. La decisione sarebbe stata assunta dall’ufficio scorte del ministero degli Interni, dopo aver ricevuto una relazione della prefettura di Roma secondo la quale il cronista non avrebbe più ...

Ma davvero vi stupite che sia stata revocata la scorta a Sandro Ruotolo? Davvero? : Ma davvero credete che questa lunga, logorante, incessante campagna di delegittimazione contro i giornalisti e il giornalismo alla fine non avrebbe prodotto danni, credevate che passasse come un semplice pour parler senza invece esporre a ulteriori rischi un'intera categoria, completamente bistrattata, tutta in un unico calderone in cui stanno i servi di qualche potere e le schiene dritte (come Sandro, appunto) senza nessuna distinzione?Continua ...

I giornalisti di Fanpage.it esprimono solidarietà a Sandro Ruotolo dopo la revoca della scorta : In seguito alla revoca della scorta a Sandro Ruotolo, la redazione di Fanpage.it si stringe attorno al collega, auspicando un ravvedimento da parte delle istituzioni e garantendogli tutto l'appoggio e il sostegno necessari per il futuro, affinché possa continuare a svolgere i suoi lavori d'inchiesta senza timori.Continua a leggere

Revocata la scorta a Sandro Ruotolo - solidarietà al cronista dal M5s all'Fnsi : A diffondere la notizia l'ex Guardasigilli, Andrea Orlando, che ha annunciato di voler presentare un'interrogazione parlamentare. Dure reazioni dal M5s, Leu, Possibile. Ma non solo i politici. Con ...

Sandro Ruotolo - il Viminale gli toglie la scorta : protestano i 5 Stelle : Il Viminale toglie la scorta al giornalista Sandro Ruotolo , minacciato dalla Camorra per le sue inchieste. La notizia, diffusa dall'ex Guardasigilli Andrea Orlando, ha avuto come replica una salva di ...

Tolta scorta al giornalista Sandro Ruotolo. Orlando : "Si era occupato della 'Bestia' di Salvini....". La solidarietà del 5s Morra : Provare a contattare al telefono Sandro Ruotolo è inutile, evidentemente non vuole commentare. Chi delle persone vicine gli ha parlato nel primo pomeriggio, quando è stata ufficializzata la notizia che gli è stata revocata la scorta, dice che il giornalista "è abbattuto, non se lo aspettava".E non era l'unico a giudicare dalle reazioni sdegnate, preoccupate, sconcertate, seguite al tweet dell'ex Ministro della ...

scorta tolta a Sandro Ruotolo - Morra (Antimafia) : “Va difeso - io sto con lui”. La Fnsi al premier Conte : “Incomprensibile” : Solidarietà, vicinanza, supporto. Il mondo del giornalismo e anche la politica interviene sul caso della revoca della Scorta al giornalista Sandro Ruotolo.”Ho sentito poco fa Sandro Ruotolo. Inutile dire che ha tutta la mia stima ed apprezzamento per il suo lavoro di giornalista impegnato da decenni contro le mafie. Per il suo impegno è stato minacciato, perché sta sul campo e racconta il reale, senza giri di parole” scrive su ...

Tolta la scorta a Sandro Ruotolo - giornalista impegnato nelle inchieste sulle mafie : Sandro Ruotolo era stato minacciato quattro anni fa dal boss della camorra Michele Zagaria per le sue inchieste sul traffico...