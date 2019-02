Il marito di Kyenge PD si candida con la Lega

Il marito di Cecile Kyenge si candida con la Lega. "Ognuno pensa per sé" : "Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega, entrerò in lista alle comunali di Castelfranco Emilia". Per Domenico Crispino, marito di Cecile Kyenge, quelli della Lega "sono persone perbene" e a La Zanzara, su Radio 24, ha rivelato le sue intenzioni di candidarsi con il Carroccio, il partito che più volte ha attaccato la moglie. Per il leghista Roberto Calderoli l'eurodeputata PD era un "orango", il collega Borghezio l'aveva ...

