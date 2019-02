Gara di solidarietà per il bambino bosniaco abbandonato dai genitori nel torinese

Enna - 'Aiutiamo Calogero' : Gara di solidarietà per sconfiggere il linfoma : Più di ottomila persone in sei giorni, per una cifra che supera i 160mila euro e che continua a lievitare minuto dopo minuto. Questi i numeri finora registrati dall’intensa ma discreta campagna di sensibilizzazione condotta dai familiari del ventisettenne Calogero Gliozzo. Una gara di solidarietà che non lascia indifferenti gli italiani, i quali rispondono puntuali al richiamo di quello che potrebbe essere il figlio, il fratello, l’amico di ...

Napoli - partorisce e abbandona il bimbo in ospedale : Gara di solidarietà tra le mamme : Una vicenda tanto triste quanto fortunatamente non terminata con un epilogo peggiore come spesso accade, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Castellammare di Stabia. Una donna, dopo aver partorito il suo bambino, ha deciso di abbandonarlo all'interno della struttura nella quale l'aveva dato alla luce. Così, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, il reparto di neonatologia del 'San ...

Neonato abbandonato in ospedale - scatta la Gara di solidarietà : Un gesto d'amore, grande e straziante allo stesso tempo: diventare mamma e 'donare' il bambino a una famiglia che non avrebbe mai potuto averne uno suo. Una scelta difficile ma piena di amore: ...

Napoli - Gara di solidarietà per nonna Clara : «Grazie per tutto il vostro affetto» : La gara di solidarietà è partita subito per aiutare la ?nonnina? di Fuorigrotta. Da quando il video di Clara, 90enne rimasta sola in casa senza cibo e senza luce, ha...

Napoli - Gara di solidarietà per nonna Clara : 'Grazie per tutto il vostro affetto' : La gara di solidarietà è partita subito per aiutare la 'nonnina' di Fuorigrotta. Da quando il video di Clara, 90enne rimasta sola in casa senza cibo e senza luce, ha iniziato a fare il giro del web. ...

Senza casa e lavoro - vive in auto Scatta la Gara di solidarietà : albergo pagato e colletta social : Per trasformarsi in un clochard, in un 'invisibile', in questo mondo globalizzato basta davvero poco. Maurizio vive da giorni in auto a Loreto e la città mariana è generosa e accogliente per ...

'Una boccia nel cuore' - domenica 23 dicembre Gara di solidarietà a Calimera : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Vendono gregge per operare figlioletto ma gli rubano le pecore - scatta Gara di solidarietà : Avevano deciso di vendere il loro gregge di pecore per recuperare i soldi da impiegare per curare il loro bambino malato. Poco prima della partenza per Genova, però la famiglia siciliana ha subito il furto di quasi tutte le pecore. Per il piccolo Salvatore fortunatamente è scattata una gara di solidarietà.Continua a leggere

Ambulante pisano derubato - scatta Gara di solidarietà social : "Tutti a fare la spesa da lui" : Si chiama Simone Ceccanti, è uno storico venditore Ambulante di Pisa e, in queste ore, è protagonista di una vera e propria gara di solidarietà: dopo essere stato derubato del portafogli, mentre si trovava al suo banco di frutta e verdura, i cittadini hanno deciso di aiutarlo facendo una "spesa solidale" da lui. La vicenda è stata riportata dal quotidianoIl Tirreno."Tutti a comprare frutta e verdura da Simone", ecco ...

A 15 anni ha un tumore al cervello - Sebastiano operato grazie a una Gara di solidarietà : Dopo gli appelli lanciati dal padre online sui social, In appena tre settimane una colletta nazionale e internazionale ha fruttato 40mila euro e nelle ultime 7 ore addirittura altri 30mila euro per poter portare Sebastian a Sidney dove è stato finalmente operato. "Vorrei che questa storia arrivi nelle televisioni Italiane e Australiane e anche in Vaticano perché questa è una grandissima storia" ha scritto il padre.Continua a leggere