Foggia | arrestate 15 persone | “Responsabili di attentati incendiari contro i negozi per

Foggia : Polizia blocca giro di prostituzione minorile - arrestate 6 persone : Sei persone di origine rumena sono attualmente in stato di fermo con l'accusa di istigazione alla prostituzione minorile , ma anche sfruttamento e riduzione in schiavitù oltre a sequestro di persona nei confronti di giovani ragazze minorenni di etnia rom. Le sei persone fermate sarebbero quattro maggiorenni e due minorenni. Il fermo è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile di Foggia ed è derivato da un'indagine partita in seguito ad una ...

Mafia - blitz a Foggia. 30 persone arrestate : “Pressioni anche per l’acquisto di calciatori” : I provvedimenti sono scattati nei confronti di esponenti delle famiglie Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla. Dagli atti delle indagini emergono anche presunte pressioni che sarebbero state esercitate negli anni scorsi su ex dirigenti ed ex allenatore del Foggia Calcio per l’ingaggio di un calciatore locale.Continua a leggere