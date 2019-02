È l' Italia la nuova culla delle imprese cinesi | sono più di cinquantamila

A gennaio nuova frenata dell'economia Italiana : scende indice Pmi : Pubblicati anche i Pmi di Francia e Germania: per l'economia francese, l'indice generale risale a 48,2, 47,9 nellarilevazione precedente,, mentre quello dei servizi segna 47,8, da 47,5,. La Germania,...

Futsal - buona la prima per la nuova Italia di Musti : vittoria contro la Romania : Futsal, alla prima gara ufficiale arriva la prima vittoria per Alessio Musti sulla panchina della Nazionale Italiana buona la prima per la ‘nuova’ Italia. A Piatra Neam, nella partita d’esordio del commissario tecnico Alessio Musti, la nazionale di Futsal passa 2-0 in amichevole contro la Romania, reduce da quattro vittorie consecutive tra cui quella, prestigiosa, contro la Spagna. Nella ripresa, Sergio Romano sblocca il ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi a interessi dimezzati - nuova class action : Poste Italiane: buoni fruttiferi a interessi dimezzati, nuova class action class action buoni fruttiferi dimezzati contro Poste I titolari dei buoni fruttiferi postali che si vedono gli interessi dimezzati al momento del rimborso continuano a ricorrere contro Poste Italiane. A tal proposito, Federconsumatori Ferrara ha comunicato che molti risparmiatori titolari di buoni fruttiferi della serie O e P li stanno contattando perché la liquidazione ...

Trash Italiano - la nuova app con un pizzico di TvBlog : Dopo mesi di attesa, il fenomeno del web Trash Italiano cresce, matura e inaugura la neonata app per chi è in dotazione di smartphone iOS (scaricabile da App store) e Android (scaricabile da Google play). Il nuovo servizio completamente gratuito sviluppato da BitHOUSEweb Srl e gestito interamente da Trash Italiano, si propone come una versione 'pocket' del sito ufficiale, con un prolungamento di contenuti multimediali fino ad ora visti ...

Italia'S GOT TALENT 2019/ Anticipazioni e diretta - video : aria di Golden Buzzer nella nuova puntata? : ITALIA'S Got TALENT 2019 va in onda oggi, venerdì 1° febbraio, in prima serata su Tv8: Lodovica Comello apre la serata interpretando New York New York

L'Inter fuori anche dalla Coppa Italia - nuova delusione nerazzurra : Ieri sera L'Inter è stata eliminata ai quarti di finale di Coppa Italia da parte di una Lazio che ha praticamente dominato per larghi tratti la partita, vincendola poi ai calci di rigore dopo un finale al cardiopalma. L'Inter ha ancora una volta deluso la propria tifoseria che quest'anno si aspettava molto, visti i proclami di inizio stagione e l'allestimento in estate di una rosa importante, con acquisti di spessore. anche ieri sera L'Inter è ...

Nuova perturbazione in arrivo : nel nord Italia prevista neve anche in pianura : Dopo le recenti nevicate che hanno colpito gran parte dell'Italia, è in arrivo nelle prossime ore una Nuova perturbazione che porterà di nuovo grandi fiocchi in quasi tutte le regioni della nostra penisola. Il freddo sembra non voler concedere tregua e, in questi giorni di pioggia, il sole sembra essere un ricordo lontano. La situazione nelle prossime ore Una forte onda depressionaria sta arrivando velocemente in Italia e porterà una potente ...

Coppa Davis 2019 : India-Italia è il primo incontro della nuova era : Coppa Davis 2019: India-Italia è il primo incontro della nuova era. Inizierà domani l’edizione 2019 della Coppa Davis. Tanti i campioni che cercheranno di trascinare la propria nazione alla tanto agognata Insalatiera. Tra questi anche i tennisti italiani, che nei prossimi tre giorni giocheranno la fase preliminare a Calcutta, al Calcutta South Club, contro l’India. LEGGI ANCHE: Australian Open 2019: Robocop Djokovic demolisce ...

I piloti dell'Aeronautica Militare giudici della nuova edizione di MasterChef Italia : Una missione speciale quella assegnata ai piloti ed agli specialisti dell'Aeronautica Militare che, per qualche ora, non saranno impegnati in volo a bordo dei velivoli da trasporto ma vestiranno i ...

Subsonica : nuova tournée in partenza il 9 febbraio nei palazzetti di otto città Italiane : Dopo aver attraversato i club di tutta Europa con l’“European reBoot 2018”, i Subsonica arrivano in Italia dove saranno protagonisti di “8 TOUR”, la nuova tournée in partenza il 9 febbraio nei palazzetti di otto città italiane: Ancona, Bologna, Padova, Torino con una doppia data al PalaAlpitour (14 e 15 febbraio), Genova, Milano con doppia al Mediolanum Forum di Assago (18 e 19 febbraio), Roma e Firenze. I Subsonica stanno mettendo a punto gli ...

PG Nationals - la nuova stagione del campionato Italiano di League of Legends si preannuncia più combattuta : Inizia oggi la nuova stagione dei “PG Nationals“, il campionato italiano di League of Legends organizzato da PG Esports facente parte del circuito ERL (European Regional Leagues) di Riot Games, che promette un più alto livello di competizione rispetto alle due stagioni giocate nel corso del 2018. Ai nastri di partenza le stesse otto squadre della stagione estiva 2018 – le due retrocesse hanno riottenuto il loro posto ...

Italia-Cina - il ministro degli Esteri cinese a Roma : sul piatto i progetti della Nuova Via della Seta : Il nuovo esecutivo ha registrato le missioni in Cina del vicepremier Luigi Di maio e del ministro dell'Economia Tria. Il ministro degli Esteri cinese all'Italia: «Siamo partner naturali» Il ministro ...

Genoa - Antonio Sanabria sbarca in Italia : “pronto alla nuova avventura” : Genoa, Antonio Sanabria avrà l’arduo compito di sostituire Krzysztof Piatek dopo la cessione del polacco al Milan Inizia la nuova avventura col Genoa di Antonio Sanabria. L’attaccante paraguaiano, scelto dal club ligure per sostituire Krzysztof Piatek dopo la cessione del polacco al Milan, è atterrato questa mattina all’aeroporto di Milano Malpensa ed è pronto a sostenere le visite mediche con i rossoblù. Sanabria arriva ...