È difficile per il tifoso immaginare il Napoli senza Hamsik

(Di martedì 5 febbraio 2019) Un sabato pomeriggio come tanti Una bella vittoria contro una squadra in salute come la Sampdoria di Fabio Quagliarella con un bel 3 a 0 firmato Milik, Insigne, Verdi e che vendica sportivamente l’andata. E poi l’annuncio shock dell’allenatore degli azzurri Carlo Ancelotti: Marekè intenzionato ad accettare una offerta ricchissima dalla Cina e la società non ha intenzione di trattenerlo contro la sua volontà.Per undelvedere partire un giocatore in rosa da 12 anni, che in passato ha rifiutato offerte molto importanti da top club europei non è facile come cambiare un pezzo della propria vettura acquistato su www.autoparti.it ma analizzando vari aspetti forse è stata la scelta giusta per tutti. Continuando con la metafora automobilistica, ci viene di pensare adcome all’ultima versione della Lancia Delta, quella lanciata nel 2008 ed ...