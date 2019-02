Consob | alla fine la scelta va su Paolo Savona Lascia il Ministero Protesta

Accordo Lega-M5S - Savona alla Consob. Pd all’attacco : «Incarico incompatibile» : Il consiglio dei Ministri ha confermato la nomina proposta, ora la parola va alle commissioni parlamentari e a Mattarella. La delega agli Affari europei passa al premier Conte

Accordo Lega-M5S - Savona alla Consob : Il consiglio dei Ministri ha confermato la nomina proposta, ora la parola va alle commissioni parlamentari e a Mattarella. La delega agli Affari europei passa al premier Conte

Il vuoto alla guida della Consob e Sanremo 2019. Di cosa parlare stasera a cena : Luciano Capone ci riporta il giudizio sulle scelte politiche italiane di un importante giornalista del Venezuela che ha provato a resistere al chavismo. All'Italia truce e sovranista e che "se ne frega" si può dire qualcosa di più genialmente offensivo di "sa essere accomodante"? Il cosiddetto r

Consob - i dossier caldi sul tavolo di Savona : dalla contesa su Tim alle banche : L’arrivo del nuovo presidente Paolo Savona alla presidenza di Consob coincide con il surriscaldarsi della contesa per la governance di Tim. Tra gli altri dossier sui quali è al lavoro la Commissione ci sono sicuramente le banche e il monitoraggio connesso al processo di salvataggio di Carige...

Ora è ufficiale : Savona alla Consob. Al premier l'interim del ministero. Pd all'attacco : è incompatibile : Accordo fatto tra M5s e Lega sulla presidenza della Consob. Il consiglio dei Ministri propone Paolo Savona; sostituisce il dimissionario Mario Nava. Marcello Minenna, l'altro candidato alla poltrona, ...

Ora è ufficiale : Savona alla Consob. Al premier l'interim del ministero. Pd all'attacco : è incompatibile : Accordo fatto tra M5s e Lega sulla presidenza della Consob. Il consiglio dei Ministri propone Paolo Savona; sostituisce il dimissionario Mario Nava. Marcello Minenna, l'altro candidato alla poltrona, ...

Savona alla Consob : c'è l'intesa tra M5S e Lega : Savona passa dunque dalle Politiche Comunitarie alla Consob dopo che il suo nome era stato fatto anche per il dicastero dell'Economia del governo giallo verde. In quell'occasione il veto del ...

Consob - il CdM dà il via libera alla nomina di Savona Presidente : Paolo Savona , attualmente Ministro per gli Affari europei, sarà il nuovo Presidente della Consob, l'authority che vigila sui mercati finanziari. E' stato un Consiglio dei Ministri lampo a ...

Paolo Savona alla Consob - è ufficiale : ecco chi prende il suo ministero : Ora è ufficiale: Paolo Savona lascia il ministero per gli Affari europei per diventare il nuovo presidente Consob, la commissione nazionale per le società e la Borsa, su indicazione del Consiglio dei ministri. Il governo punta sulla sua candidatura, nonostante i dubbi sulla compatibilità della sua p

Savona alla Consob - c'è l'ok del Cdm. Interim a Conte. Protesta del Pd : Via libera a Savona presidente Consob. l'ok sarebbe arrivato al Consiglio dei ministri di stamani. L'Interim va a Conte. Pd Protesta. «Il ministro Savona non può fare il...

Dal Cdm ok a Savona alla Consob - a Conte interim Affari europei : Dopo l'accordo raggiunto tra M5s e Lega, il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina di Paolo Savona, attuale ministro degli Affari europei, alla presidenza della Consob. Ad assumere ad interim ...

Consob : il Cdm propone Savona alla presidenza : Il Cdm ha proposto Paolo Savona alla presidenza della Consob. Ora la parola va alle commissioni Finanze di Camera e Senato e poi alla Corte dei Conti. Al termine del percors, la delibera di nomina del ...

C’è l’accordo tra Lega e M5S per Savona alla Consob. Il Pd : “È incompatibile con l’incarico” : Dopo mesi e mesi di impasse si sblocca il caso-Consob. Dopo le dimissioni di Mario Nava del settembre scorso in seguito alla violente pressioni dei 5 Stelle, a guidare l’autorità che vigilia sui mercati sarà indicato l’attuale ministro per gli Affari europei Paolo Savona. La designazione, che andrà ratificata dal Quirinale, è arrivata in tarda matt...

C’è l’accordo tra Lega e M5S per Savona alla Consob. Il Pd : “È incompatibile con l’incarico” : Dopo mesi e mesi di impasse si sblocca il caso-Consob. Dopo le dimissioni di Mario Nava del settembre scorso in seguito alla violente pressioni dei 5 Stelle, a guidare l’autorità che vigilia sui mercati sarà indicato l’attuale ministro per gli Affari europei Paolo Savona. La designazione, che poi andrà ratificata dal Quirinale, arriverà in tarda m...