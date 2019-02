leggioggi

: Concorso funzionari Agenzia entrate: nuovo rinvio prova e bando per dirigenti... - LeggiOggi_it : Concorso funzionari Agenzia entrate: nuovo rinvio prova e bando per dirigenti... - MarcoSanso3 : RT @silsilmo: @cgilnazionale @FpCgilNazionale @cislfp @uilpanazionale Vi sentiti grandi per aver fatto bandire il concorso per 967 funziona… - orizzontedoc : Nuovi Concorsi 2019 presso l’Agenzia delle Entrate, l’ente pubblico ha provveduto alla pubblicazione in gazzetta uf… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Il 1° febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo comunicato dell’delleche avrebbe informato i partecipanti alla selezione delper 510amministrativo-contabili sulle date della primao sull’eventualeIl comunicato ha rinviato la pubblicazione delle date della primaalla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019 in cui si spera vengano pubblicati i giorni in cui i candidati affronteranno la primalogico-matematicadelle: primae rinvii Ildiper 510è stato pubblicato ad aprile 2018 e da allora sono sempre stati rinviati i termini di pubblicazione delle date della primapoiché si sono presentati non pochi problemi con le gare di individuazione delle aule in cui svolgere invisto anche il susseguirsi di diverse prove ...