Carlo Verdelli | chi è il nuovo direttore di Repubblica | la scheda

La Repubblica cambia direttore : Carlo Verdelli al posto di Mario Calabresi : Cambio della guardia a La Repubblica . Lo ha annunciato in un tweet il direttore uscente Mario Calabresi . Al suo posto arriva Carlo Verdelli , che in passato ha diretto La Gazzetta dello Sport e ...

Repubblica - Carlo Verdelli ad Affari "Aspettare. Sono cose delicate..." : "In questo momento non Sono il direttore di Repubblica. Non c'è niente da dire, bisogna aspettare. Sono cose delicate". Con queste parole Carlo Verdelli commenta con Affaritaliani.it la notizia della sua nomina a direttore del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari...