Calciomercato Napoli | Hamsik-Dalian | cifre e retroscena E il Milan…

Calciomercato Napoli - rifiutati 70 milioni per Insigne : Calciomercato Napoli, Insigne chiesto in Premier – Lorenzo Insigne è il Napoli, è l’attuale vice ma futuro capitano della squadra e l’idolo indiscusso della città. Con Hamsik divide il cuore dei partenopei, e con la partenza Marekiaro diverrà il leader designato e “maximo” all’interno dello spogliatoio azzurro. Di fronte alla partenza, direzione Cina, del numero 17 in casa […] L'articolo Calciomercato Napoli, rifiutati 70 milioni per ...

Calciomercato Napoli - Hamsik-Dalian : c'è la firma sul contratto : La Cina sempre più vicina, Marek Hamsik è a un passo dal dare ufficialmente l'addio al Napoli dopo quasi 12 anni. Dopo l'intesa raggiunta tra la società azzurra e il Dalian Yifang " squadra dove ...

Ripartono i tormentoni di Calciomercato : al Napoli Barella (e Fornals) : Il dopo Hamsik Il dopo Hamsik, a livello di calciomercato, è già cominciato. A Sky Sport hanno parlato di come il Napoli potrà sostituirlo. Sono evidentemente più preoccupati del Napoli stesso che al momento non lo sostituirà. I nomi, in realtà, sono sempre gli stessi. Il cagliaritano Barella che la società sarda valuta 50 milioni di euro. Il Napoli ne offrirebbe 45. Ma da qui a giugno può succedere di tutti. Il Napoli avrebbe potuto prenderlo ...

Cessione Hamsik - le mosse del Napoli ora e a giugno nel Calciomercato : Marek Hamsik saluta il Napoli. Lo slovacco, dopo 12 anni e 121 reti in azzurro, passerà in Cina, al Dalian Yifang: affare concluso, operazione da 15 milioni di euro . Per il giocatore, invece, un ...

Calciomercato Napoli : Hamsik a un passo dall’addio. Su di lui c’è il Dalian Yifang : Calciomercato Napoli: Hamsik a un passo dall’addio. Su di lui c’è il Dalian Yifang “C’è una trattativa in corso, dobbiamo valutare col giocatore. Questa società ha tanto rispetto per questo calciatore che ha fatto la stotria per questo club. Se c’è l’esigenza di fare un’altra esperienza, c’è la tendenza e la volontà di accontentarlo”. Con queste parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di ...

Calciomercato Napoli - Hamsik va in Cina : fatta con il Dalian - operazione da 15 milioni : Il Napoli ha molto rispetto per Marek - dice Ancelotti su Sky Sport - se lui vuole fare un'altra esperienza vogliamo accontentarlo . C'è questa trattativa, non nascondiamo niente. Da parte mia e ...

Calciomercato NAPOLI/ Ultime notizie - Perinetti : abbiamo parlato per Kouamè a gennaio : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie. Perinetti, dg del Genoa conferma i contatti a gennaio per Kouamè: 'poi però non se n'è fatto nulla'.

Calciomercato MILAN/ Ultime notizie - Perinetti : avevamo sentito il Napoli per Piatek - poi con i rossoneri... : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie. Perinetti , Genoa, conferma i contatti con il Napoli per Piatek, volato poi a MILANo in questa finestra di gennaio.

Calciomercato Napoli : per Bennacer bisognerà aspettare Giugno? : Il Napoli sta trattando in queste ultime ore di mercato il centrocampista dell’Empoli Ismael BennacerCalciomercato / SERIE A – Nonostante manchino soltanto meno di 2 ore alla fine del mercato, il Napoli prova a piazzare un colpo a centrocampo; dopo la partenza di Rog e la permanenza di Allan, De Laurentis prova il colpo dell’ultimo minuto, provando a prendere il centrocampista dell’Empoli Ismael Bennacer. L’ex ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - si lavora per l'estate : occhio a Bennacer e Kiyine : Calciomercato Napoli, Ultime notizie. La dirigenza campana lavora in prospettiva di giugno: si preparano i colpi Bennacer e Kiyine.

Calciomercato Napoli - offerta all'Empoli per Bennacer : Quello del Napoli è un Calciomercato di prospettiva, proiettato già sulla stagione 2019/2020. Lo conferma anche l'ultimo nome messo nel mirino da Cristiano Giuntoli, che sta lavorando per l'acquisto ...

Calciomercato Napoli - ufficiale la cessione di Rog al Siviglia : la nota del club spagnolo : Il centrocampista croato si è trasferito in prestito secco in Spagna, come rivela il comunicato pubblicato oggi dal Siviglia Il Napoli saluta Marko Rog, solo temporaneamente. Il centrocampista croato si trasferisce ufficialmente al Siviglia in prestito secco fino a giugno, per poi far ritorno in Italia al termine della stagione. Una formula pretesa dal club di De Laurentiis, che non ha nessuna intenzione di privarsi del classe ...

Calciomercato Napoli - Rog va al Siviglia : Rog va al Siviglia , ormai manca solo l'ufficialità ma il mediano croato è pronto per partire per l'Andalusia , dove giocherà nei prossimi cinque mesi: prestito secco, come ha voluto il Napoli , poi ...

Calciomercato Napoli / Ultime notizie - Rog al Siviglia è ufficiale : trasferimento in prestito secco : CALCIOMERCATO NAPOLI: Ultime notizie sulle trattative in entrata e in uscita che la società partenopea sta portando avanti a gennaio.