Un richiedente asilo ha vinto il più importante premio letterario australiano

Roma - richiedente asilo tenta abuso su una donna alla stazione : salvata da un passante : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nella serata di ieri alla stazione di Roma Ostiense, dove una donna di 50 anni, originaria del posto, è stata improvvisamente avvicinata da un richiedente asilo di nazionalità ivoriana di 24 anni, che ha tentato di abusare nel sottopasso della stazione. Fortunatamente le urla della donna hanno attirato immediatamente un passante, che era munito di spray urticante, e ha allontanato così il ...

Sorpreso a spacciare : denunciato richiedente asilo : Sta cercando di spacciare marijuana, quando viene visto dai carabinieri. A quel punto cerca di fuggire in bicicletta, ma cade e viene raggiunto dai militari dell'Arma. Si tratta del ghanese di 40 anni,...

Torino - richiedente asilo tenta di uccidere un uomo con un'accetta : aggressore fuggito : Momenti di vero terrore questa mattina intorno a mezzogiorno in via Pietro Micca, a Torino, dove un richiedente asilo ha tentato di uccidere a colpi d'accetta un altro cittadino straniero, quest'ultimo originario della Nigeria. Attualmente si cerca l'autore del vile gesto. La vittima, che non sarebbe in pericolo di vita, ha ricevuto tre o quattro fendenti sulla testa: le sue condizioni, secondo quanto riportato dalla stampa locale, non sarebbero ...

Milano - richiedente asilo prende a pugni una donna per rubarle la borsa : arrestato : Bruttissimo fatto di cronaca questa mattina in pieno centro a Milano, precisamente in Piazza della Repubblica, dove un cittadino straniero di origini gambiane ha letteralmente preso a pugni in faccia una donna di 32 anni, originaria del Kenya, che stava passeggiando tranquillamente per le vie del capoluogo lombardo. Sul posto si trovava una pattuglia dei Carabinieri del Norm della stazione Duomo, che preso atto di quanto stava accadendo, ha ...

Somalo richiedente asilo spinge donna tra le auto in corsa : Un incidente apparentemente inspiegabile si è verificato ieri mattina a Firenze, che poteva terminare in tragedia per la donna che ha subito un'aggressione da parte di un Somalo mentre aspettava di attraversare al semaforo di una strada molto trafficata.Secondo i fatti riportati dal quotidiano online "FirenzeToday", ieri mattina la donna si trovava davanti alla stazione Leopolda, ferma al semaforo di un viale molto trafficato del capoluogo ...

Crotone - richiedente asilo cacciato dal Cara : "Nessuna pietà neanche per mia moglie incinta e la nostra bimba" : Per effetto del decreto sicurezza di Salvini, 26 migranti con permesso umanitario sono stati espulsi dalla struttura. Tra loro, Yousuf, Faith e la loro piccola di sei mesi: "Non sappiamo dove andare". Per l'accoglienza ora si mobilitano Croce rossa, Caritas e volontariato