Super Bowl 2019 – Gisele pazza di gioia per i Patriots e per il marito Tom Brady | “non

Super Bowl 2019 : i migliori spot pubblicitari hi-tech : È un altro tipico spot "unire il mondo' da Google. Bello, commovente ed efficace. T-Mobile T-Mobile ha realizzato varie promozioni per il Super Bowl di quest'anno. Quello che spicca tra tutti e anche ...

Super Bowl - ascolti in calo : è il dato più basso dal 2009 negli USA : Telespettatori in calo anche per il 2019. L'incontro tra New England Patriots e Los Angeles Rams non ha convinto. L'articolo Super Bowl, ascolti in calo: è il dato più basso dal 2009 negli USA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Siete tutta difesa e moviola in campo. Le polemiche post Super Bowl : L’America è ripartita. I riflettori, i maxischermi e i fuochi d’artificio che hanno fatto da cornice al 53° Super Bowl si sono spenti, e le strade insolitamente deserte attorno al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta sono tornate quelle di sempre. E' una mattinata complicata per tanti, a quel che si dic

Roma : John Malkovich al Colosseo per lancio sfida Super Bowl : Roma – È andato in onda la notte scorsa il teaser della cinquantatreesima edizione del Super Bowl, prodotto da Cbs Sports per ‘The Great Game’, la finale di campionato della National Football League. Protagonista d’eccezione quest’anno e’ stato il Colosseo, accanto al pluripremiato John Malkovich, alla sua seconda performance per l’apertura della sfida che ha visto la squadra dei New England Patriots ...

Sean McVay perde la finale del Superbowl : sarà Veronika Khomyn a consolarlo : Sean McVay è un allenatore di football americano e attualmente ricopre il ruolo di capo-allenatore dei Los Angeles Rams della National Football League, NFL americana. Nella notte, però, la squadra di ...

Super Bowl 2019 - lo spot del Washington Post sulla libertà di stampa - : "Sapere ci rende liberi" è lo slogan lanciato alla fine del video e accompagnato dal nuovo motto del giornale "Democracy Dies in Darkness". Fra le immagini, il ricordo di tre reporter catturati o ...

Il bacio che ha fatto sognare l'America del Super Bowl : l'America è sotto uno spesso strato di ghiaccio, ma ieri nello stadio del 53esimo Super Bowl la temperatura era rovente. L'evento più atteso d'America, come ogni anno ha fatto sognare milioni di ...

Che SuperBowl è stato quello di Patriots-Rams : Touchdown spettacolari, azioni pirotecniche e punteggio da ogni over. Questo è ciò che si aspettavano tutti i tifosi di football collegati davanti al Super Bowl LIII, ma a regnare è stata invece la tattica e la difesa, in una partita rimasta sul filo del rasoio fino agli ultimi 7 minuti di gioco.Brady non c’è…L’uomo più atteso, la superstar in grado di decidere le sorti della partita, è rimasto nell’ombra per tutto ...

Super Bowl - investimenti pubblicitari : vince chi non ha partecipato : Anche se non può reggere il confronto con i Mondiali di Calcio, la finale dell'NFL, National Football League, americana è uno show nello show tra i più visti al mondo. Conta in media 103 milioni di ...

I Patriots vincono uno dei Superbowl più brutti di sempre : I New England Patriots hanno vinto contro i Los Angeles Rams quello che potrebbe passare alla storia come uno dei Superbowl più noiosi e brutti del football americano: un solo touchdown e un risultato finale di 13-3, il punteggio più basso di sempre. Tutto questo non ha scalfito l'entusiasmo dei tifosi di New England per la vittoria. "Fantastico, Tom Brady è l'uomo della serata, è stato un Super Bowl fantastico, non riesco a credere che ...

Per la prima volta al Super Bowl le cheerleader sono anche uomini : Attualmente 26 squadre su 32 hanno gruppi ufficiali di cheerleader, usanza che poi si è diffusa in tutto lo sport americano.

Rapper 21 Savage arrestato nel giorno del Super Bowl per soggiorno illegale : È finito in manette ad Atlanta, dove era in programma la finale del Super Bowl, il Rapper britannico 21 Savage. Il motivo dell’arresto sarebbe il soggiorno illegale dell’artista nel Paese per più di un decennio. Il Rapper aveva partecipato negli ultimi giorni agli eventi che anticipavano la finale, esibendosi al SuperBowl Music Fest lo scorso giovedì. Chi è 21 Savage La sua musica è fortemente autobiografica, con particolare enfasi ...

Super Bowl 2019 - i trailer da non perdere dei film e serie tv più attesi : «Alcuni se ne vanno. Noi no» è la frase chiave del trailer di Avengers 4: Endgame trasmesso durante il Super Bowl 2019. Che sarà pure stato un po2019; noioso dal punto di vista della partita e un po2019; deludente per quel che riguarda l2019;Halftime Show dei Maroon5, ma è stata la solita grande vetrina per spot pubblicitari e trailer speciali dei film e delle serie tv più attese dell2019;anno. LEGGI ...

Formula 1 - Lewis Hamilton spettatore al Super Bowl tra Patriots e Rams : Al Mercedes-Benz Stadium non poteva mancare chi una Mercedes la guida per vincere un Mondiale. Lewis Hamilton , cinque volte campione di Formula 1, dopo essersi sbizzarrito tra surf e paracadutismo ...