Salvini | Basta darmi del rompicogli*oni

Salvini farà cadere il Governo : “basta darmi del rompicoglioni” : E’ davvero stufo Matteo Salvini di avere a che fare con i grillini, persone abituate a fare gaffe e a

Salvini incontra i venezuelani : "Basta con il regime di terrore" : Matteo Salvini conferma di non sostenere Nicolas Maduro. E lo fa incontrando una delegazione di venezuelani residenti in Italia che hanno portato al Viminale le loro ragioni contro l'ex presidente del Venezuela destituito da Juan Guaidò."Ho ascoltato tutti i problemi di una comunità che vive in un regime che affama e terrorizza", ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno dopo l'incontro, "Mi hanno parlato di negozi vuoti, ospedali in ...

Governo : Salvini avverte - basta insulti : ANSA, - ROMA, 4 FEB - "Sono convinto che su Venezuela e Tav tra persone di buon senso l'accordo si trova. Se qualcuno continua ad insultarmi e darmi del rompicoglioni le cose si fanno più complicate". ...

Centrodestra in pezzi - Brunetta avverte Salvini : 'Rompa con M5S o basta patti locali' : Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia, in una intervista al 'Corriere della Sera' non nasconde la sua frustrazione: quello che sta facendo questo governo ...

Daniela Santanchè ad Agorà : "Immigrazione? Bene Matteo Salvini - ma non basta" : "Non è che possiamo andare appresso a ogni nave, prima la Diciotti, poi la Sea Watch". Daniela Santanchè, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, offre la sua soluzione sulla questione immigrati. Spiega la deputata di Fratelli d'Italia: "Che il ministro dell'Interno Matteo Salvini abbia dato u

Salvini : «No a scambi Diciotti-Tav». Di Maio : «Basta creare tensioni» : Il leader della Lega: «Non siamo al mercato, io ti do questo tu mi dai quello, è roba di vecchi governi, non ho bisogno di aiutini». Il capo di M5S: «Finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha futuro. Il ridimensionamento è una supercazzola». La nota di Conte: «Decisione dopo l’analisi costi-benefici»...

Braccio di ferro anche su Consob : Minenna o Savona? Salvini : 'basta si faccia in fretta' : La partita si riapre oggi dopo un tweet di Nicola Morra, M5s,: 'Perché perdere un buon ministro e impantanare l'autorità in un'ipotesi di assai dubbia percorribilità giuridica? Il candidato è dal 14 ...

Consob - Salvini : 'Minenna o Savona? Due persone stimabili. Basta che si faccia presto' : 'Minenna e Savona? Sono due persone assolutamente stimate e stimabili. Io ho già dato l'ok a Minenna, se fosse Savona è persona che da cittadino italiano e da risparmiatore italiano mi darebbe la ...

Consob - si apre l'ipotesi di Paolo Savona alla presidenza - Salvini : 'Ok sia lui che Minenna - basta che si faccia presto' : ... Sergio Mattarella, per il nuovo presidente della Consob, ma è anche vero che Proprio Mattarella aveva bloccato la nomina di Savona a ministro dell'Economia. Ma con il trasloco all'autorità di ...

Salvini : la Tav è utile - sono per andare avanti | Di Stefano (M5s) : basta chiacchiere - non si fa | La Francia : "Decidetevi in fretta - per noi è sì" : Il leader del Carroccio ribadisce la linea del Carroccio ma il sottosegretario agl Esteri prima dice che Salvini mente e poi, con un tweet, taglia corto: "basta chiacchiere inutili su un'operainutile, che non si farà. Punto. Pensiamo ai ponti, alle strade"

Tav - Lega : “Si farà”. M5S smentisce Salvini : “Basta chiacchiere - l’opera non esiste” : La Lega chiama in causa il contratto di governo: "Non c'è scritto che non si farà la Tav, ma che va ridiscussa l'opera". Dal M5S replicano: "Salvini non è andato a vedere il cantiere del Tav ma un buco di 5 metri che serviva per studiare la fattibilità dell'opera. Di quale opera parla? Non esiste nessuna opera in corso".Continua a leggere