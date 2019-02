Pronostico Barcellona vs Real Madrid, Copa del Rey 06-02-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di lunedì 4 febbraio 2019)del Rey, semifinali di andata,di, mercoledì 6 febbraio. Consigli per la tua scommessa vincente., mercoledì 6 febbraio. El Clásico in semifinale didel Rey. Mercoledì sera, nella cornice del Camp Nou,si sfidano nell’andata delle semifinali. Le due formazioni sono separate in campionato da otto lunghezze e proveranno ad aggiudicarsi la finale in programma al Estadio Benito Villamarín di Siviglia, la casa del Betis. Nella scorsa annata il trofeo è stato vinto dal, che in finale travolse il Siviglia di Vincenzo Montella con un pesante 5-0. Quello di mercoledì sarà il primo round dei tre previsti nei prossimi 25 giorni: oltre alle due sfide didel Re (6 e 27 febbraio) si giocherà anche quello in campionato del 2 marzo.della partita.Come ...