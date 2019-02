MotoGp – Chi conquisterà prima il decimo titolo? Cairoli sfida Valentino Rossi | “c’è una

MotoGp - Marquez ‘cancella’ Valentino Rossi : lo spagnolo chiude definitivamente i rapporti con il Dottore : Il pilota spagnolo ha concesso una lunga intervista, nel corso della quale ha parlato di Jorge Lorenzo e di Valentino Rossi La nuova stagione sta per cominciare, Marc Marquez ci si avvicina con i postumi dell’intervento alla spalla operata nella pausa invernale. AFP/LaPresse Un intervento doloroso ma necessario, considerando i problemi avuti sul finire del 2018. Adesso però le cose sembrano migliorare, come sottolineato dallo stesso ...

MotoGp - Pirro schietto : “l’addio di Lorenzo alla Ducati? A volte Jorge parla un po’ troppo - ma…” : Il pilota della Ducati ha parlato della nuova stagione, soffermandosi anche sull’addio di Jorge Lorenzo La Ducati è pronta a cominciare una stagione tutta nuova, ripartendo da una coppia tutta italiana dopo l’addio di Jorge Lorenzo. Accanto a Dovizioso ci sarà infatti Petrucci, promosso dalla Pramac dopo anni di sacrifici e dedizione. Al loro fianco non mancherà il solito Michele Pirro, pronto a supportare i piloti ufficiali ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : Valentino Rossi - è già un momento chiave in vista del Mondiale. Yamaha deve colmare il gap da Honda e Ducati : Mancano poche ore ed il Mondiale 2019 della MotoGP muoverà i suoi primi passi ufficiali. Prendono il via, infatti, i Test di Sepang, in Malesia, che, dopo quanto visto a novembre tra Valencia e Jerez de la Frontera, inizieranno a darci un quadro della situazione più chiaro e definito riguardo a quello che vedremo in pista nella pRossima annata. Le curiosità non mancano. Dalle condizioni fisiche di Marc Marquez, ancora alle prese con i postumi ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : Aleix Espargarò chiude al comando l’ultima giornata di shakedown - cresce la Yamaha - stabile la Ducati : Lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) ha fatto segnare il miglior tempo nella terza giornata dei Test MotoGP dedicati ai collaudatori in quel di Sepang (Malesia) dove nei prossimi giorni si svolgeranno tre giorni di prove con i piloti ufficiali. Lo spagnolo succede al fratello (il migliore di ieri) e, al termine di 62 giri, fa segnare il tempo di 2:00.500. Alle sue spalle proprio Pol Espargarò (Red Bull KTM) che, dopo aver messo a segno 62 giri ...

MotoGp - a tutto Dall’Igna : “più armonia dopo l’addio di Lorenzo. Petrucci? Chi non ha mai vinto una gara…” : Obiettivi importanti per la Ducati nella nuova stagione di MotoGp, il direttore generale del team di Borgo Panigale lancia il guanto di sfida La nuova stagione è ormai alle porte, la Ducati cresce bene e si prepara per la prima sessione di test collettiva del 2019 in programma in Malesia da mercoledì fino a venerdì. Una sessione importante per capire gli sviluppi della DesmosediciGP e valutare l’adattamento di Dovizioso e Petrucci, ...

Franco Morbidelli : Yamaha - MotoGp e carriera. Chi è il pilota : Franco Morbidelli: Yamaha, MotoGP e carriera. Chi è il pilota Chi è Franco Morbidelli Franco Morbidelli, gli esordi in Superstock Nato a Roma il 4 Dicembre 1994, Franco Morbidelli è figlio di Livio Morbidelli, anch’egli pilota motociclistico. Esordisce nel Campionato Europeo Superstock 600 nel 2011 a bordo di una Yamaha YZF-R6 del team Forwards Racing Jr disputando solo quattro gare. Nel 2012 corre ancora per lo stesso team e ...

MotoGp – Ezpeleta ha le idee chiare : “Marquez e Lorenzo Dream Team? Presto per dirlo” : Ezpeleta, il Dream Team formato da Marquez e Lorenzo in Honda e la lotta per il titolo: il CEO Dorna placa l’entusiasmo dei tifosi I tifosi e gli appassionati fremono: manca poco più di un mese prima dell’esordio stagionale di MotoGp. Il 10 marzo i campioni delle due ruote si ritroveranno in pista, in Qatar, per la prima gara del nuovo Motomondiale, che regalerà sicuramente speciali sorprese e grandi colpi di scena. Occhi ...

MotoGp – Novità nei box di Valentino Rossi? Ecco chi potrebbe essere il sostituto di Cadalora al fianco del Dottore : Valentino Rossi ha scelto il sostituto di Luca Cadalora? Ecco chi potrebbe essere il nuovo coach del Dottore per la stagione 2019 di MotoGp Il conto alla rovescia sta per terminare: manca ancora poco più di un mese per l’esordio stagionale del Motomondiale 2019, ma già la settimana prossima vedremo i campioni delle due ruote sfrecciare in pista, a Sepang, per la prima sessione di test del 2019, dopo le due andate in scena lo scorso ...

MotoGp - Infortunio Jorge Lorenzo : il maiorchino pronto per il recupero - tolti i punti dal polso [FOTO] : Jorge Lorenzo ha effettuato il primo passetto verso il recupero: tolti i punti dal polso dopo l'operazione di qualche settimana fa Primo passetto in avanti per Jorge Lorenzo dopo l'Infortunio di ...

MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo : il maiorchino pronto per il recupero - tolti i punti dal polso [FOTO] : Jorge Lorenzo ha effettuato il primo passetto verso il recupero: tolti i punti dal polso dopo l’operazione di qualche settimana fa Primo passetto in avanti per Jorge Lorenzo dopo l’Infortunio di qualche settimana fa in allenamento: il pilota maiorchino della Honda, motivato e carico per l’inizio della stagione 2019, nonostante sia costretto a saltare gli imminenti test di Sepang, ha fatto ieri un passo avanti verso la ...

MotoGp – “Marquez è più forte di Lorenzo” : la dura replica di Jorge alle dichiarazioni di Espargarò : Aleix Espargarò commenta il dualismo Honda tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez: il maiorchino replica puntuto all’opinione del pilota dell’Aprilia Intervistato prima dell’esordio della nuova stagione del campionato mondiale di MotoGp, Aleix Espargarò ha detto la sua sulla forza dei piloti in sella alle Honda nel 2019. Il dualismo Marc Marquez-Jorge Lorenzo, a cui si assisterà nei box della scuderia giapponese nel 2019, sta ...

MotoGp – Gianluca Vacchi guida una… pecora - Jorge Lorenzo balla : simpatico ‘botta e risposta’ sui social [VIDEO] : Gianluca Vacchi chiama, Jorge Lorenzo risponde: il divertito balletto del maiorchino sui social Jorge Lorenzo sa come divertirsi: il pilota maiorchino, nonostante il problema al polso che lo costringe a saltare i test di Sepang e quelli legati al suo museo, World Champions 99, chiuso ad Andorra a due anni dalla sua apertura, non si mostra affatto preoccupato sui social. Il maiorchino, pilota della Honda, ha infatti risposto simpaticamente ...