Messina: scoperta banda evasori,arresti

I finanzieri del Comando Provinciale distanno eseguendo 16 misure cautelari (2 ordinanze di custodia in carcere, 3 aglidomiciliari e 11 divieti temporanei di esercitare attività professionali o imprenditoriali) per i componenti di un'organizzazione zione criminale. Le accuse:bancarotta, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, riciclaggio e auto-riciclaggio, falso ideologico in atto pubblico e appropriazione indebita.Sequestro beni per 15 mln. A capo,un avvocato e un commercialista.(Di lunedì 4 febbraio 2019)