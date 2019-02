Il professore cambia scuola | le difficoltà di alunni e insegnanti nella scuola 2 0

Il professore cambia scuola - viaggio centrifugo alla scoperta di cosa c’è lontano dall’ancient regime : Meglio far valere la forza dell’autorità o puntare sulla complicità e il dialogo? Un bel dilemma quando si tratta di gestire orde di adolescenti delle banlieu, multi-colore, cultura e lingua, eppure tutti figli della grande Francia. Il professor François Foucault ne sa qualcosa: figlio irrigidito di padre intellettuale brillante, insegna lettere al miglior liceo di Parigi ma viene spostato per un anno nella profonda periferia per assecondare un ...

“Il professore cambia scuola” - fuori da banlieue con l’istruzione : Cosa succede quando un severissimo professore del più prestigioso liceo parigino viene mandato ad insegnare in una scuola della banlieue? Olivier Ayache-Vidal nel suo film "Il professore cambia scuola", nei cinema dal 7 febbraio, mostra come in quella realtà multietnica e difficile solo attraverso l'empatia si può riuscire a guadagnare l'attenzione e la fiducia degli studenti. Una commedia che segue l'evoluzione di questo rapporto in maniera ...