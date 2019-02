Il Papa | «Cattolici e musulmani insieme sull' arca della fratellanza»

famigliacristiana

: 'Il dialogo tra cattolici e musulmani - sulla scia dello Spirito di #Assisi - ha fatto grandi passi in avanti'. Mar… - Rvaticanaitalia : 'Il dialogo tra cattolici e musulmani - sulla scia dello Spirito di #Assisi - ha fatto grandi passi in avanti'. Mar… - GBussacchetti : negli emirati arabi il papa è andato come cristiano e non come capo dei cattolici! il Cattolicesimo non è una relig… - SavioFicorella : RT @Itinara: Siamo arrivati al bivio: e adesso? Dobbiamo fare una scelta. Le due strade, quella di Gesù e quella di Bergoglio, si dividono:… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) ... veglino come sentinelle nella notte dei conflitti, siano richiami vigili perché l'umanità non chiuda gli occhi di fronte alle ingiustizie e non si rassegni mai ai troppi drammi del mondo'.