Caracas, fonti:Roma blocca documento Ue

L'Italia ha rotto la procedura del silenzio-assenso per l'adozione di una nuova dichiarazione a 28 sul Venezuela. Secondodiplomatiche,ha chiesto tempo fino alle 13, quando poi ha fatto sapere di non poter dare l'ok. Nelsi ribadiva sostegno all' asseblea nazionale e al suo presidente e si dava il via al riconoscimento di Gaidò come presidente ad interim per arrivare a elezioni democratiche. Intanto il ministro degli Esteri Moavero conferma che sarà il 7 al gruppo di contatto che si riunirà a Montevideo.(Di lunedì 4 febbraio 2019)