Brindisi senza limiti | Cantù eroica

Gli studenti del comprensivo 'Santa Chiara' incontrano la Finanza - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Oggi, circa 70 studenti dell'Istituto comprensivo "Santa Chiara" di Brindisi hanno incontrato i finanzieri del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza per parlare di cultura della legalità ...

Lavoro nero e irregolare : controlli della Finanza - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Nei giorni 22 e 23 gennaio è stato effettuato dalla guardia di Finanza un piano straordinario di interventi finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno del Lavoro "nero" ed "irregolare", nonché le ...

Tenta di rapinare il figlio del benzinaio : arrestato giovane della Guinea - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Ha Tentato di rapinare un ragazzo di 17 anni che si era recato ad aprire la stazione di servizio del padre: un giovane originario della Guinea è stato tratto in arresto dai poliziotti della sezione ...

Aveva 23 dosi di cocaina in auto e minaccia i carabinieri : arrestato 28enne - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno tratto in arresto in flagranza di reato Francesco Pio Morelli, 28enne di Ceglie Messapica, per ...

Teatri e cinema : ritrovi culturali della Brindisi del secolo scorso - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Si viveva secondo i canoni della Belle Epoque, un lungo periodo di pace e di prosperità legato ai progressi della tecnica e della scienza che si protrasse sino ai primi anni trenta. Il benessere ...

Mesagne - inseguimento nella notte : sventato furto - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : inseguimento alle 3 della scorsa notte nei pressi di Mesagne: una Alfa Romeo Giulietta di colore nero con tre persone a bordo è infine uscita di strada inseguita da una pattuglia dei carabinieri . I ...

Rubano 11mila euro di energia elettrica : arrestati due giovani - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : I carabinieri della Stazione di Ostuni hanno tratto in arresto per furto aggravato continuato di energia elettrica Sabino Mastrorilli 28enne, originario della provincia di Bari, e Angelo Soleti, ...

Assalto sulla superstrada a un tir di sigarette : ferito l'autista - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : A Fasano, alle ore 6.30 circa, sulla s.s. 379, tra le uscite Torre Canne Sud e Pilone direzione Lecce, dopo aver messo di traverso un tir , rubato, e lanciato chiodi a tre punte, alcuni banditi, a ...

Un'auto di servizio del Comune di Mesagne rubata a Brindisi - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Era andata a Brindisi in via Tor Pisana per il disbrigo di alcune pratiche del Comune ma quando ha cercato l'auto per ritornare a Mesagne non l'ha più trovata. La Fiat Punto del Comune di Mesagne si ...

"Stanno uccidendo Brindisi - svegliamoci" - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Una ragazza di 25 anni ha scritto queste riflessioni sull'ultimo fatto di cronaca che pubblichiamo con grande piacere perché le riteniamo di grande interesse. Vengo a sapere da un amico L'accaduto di ieri sera. Un po' ci rimango, un po' no. Perché insomma ormai siamo un po' ...

In via Ferrante Fornari il primo teatro stabile di Brindisi - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : ... spaziando dal genere comico al drammatico registravano buoni affari proponendo opere in prosa di Goldoni, Alfieri, Pellico, Ferrari, Dumas e altri autori oggi dimenticati, "vaudevilles", spettacoli ...

I ladri non trovano nulla e danno fuoco alla casa : danni ingenti - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Probabilmente i ladri speravano di trovare una cassaforte o comunque denaro e oggetti preziosi. E non essendoci nulla di valore hanno dato fuoco ad alcuni arredi: le fiamme però si sono sviluppate ...

C'era Cerano : il litorale sud sta sparendo tra mare - vento e indifferenza - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : I litorale a sud di Brindisi, per intenderci quello che parte da Capo Bianco per giungere, costeggiando le fantastiche dune sabbiose delle Saline di Punta della Contessa, alle falesie di Cerano, per ...

Ritrovata nelle campagne di Mesagne un'auto rubata a Lecce - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : E' stata Ritrovata, nella mattinata del 6 gennaio, completamente bruciata in contrada Vergine alla periferia di Mesagne, una Fiat Panda rubata la scorsa notte nella zona universitaria di Lecce. I ...