Autobrennero | caos e neve Toninelli rilancia | ' gestione allo Stato' Società pubblica

Due giorni di caos sulla Autobrennero : Il Brennero torna ancora una volta a far parlare di sè. Questa volta nessuna minaccia di costruzione di muro per arginare l'ingresso dei migranti in Austria o separazione della Heimat - intesa come il grande Tirolo, quindi legata al tema del doppio passaporto - ma odissee di varia natura vissute da migliaia di persone bloccate dalla recente maxi-nevicata. I notevoli disagi sono stati causati in gran parte dai mezzi pesanti che hanno bloccato ...

Caos sulla A22 - ispezione di Toninelli : “L’Autobrennero ora tornerà allo Stato. Basta a ricchi profitti per servizi scadenti” : “Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero. È infatti già in corso un’ispezione per verificare che il concessionario sia intervenuto adeguatamente per garantire la sicurezza degli utenti, come prevede la convenzione”. Il giorno dopo i disagi sofferti dagli automobilisti sull’Autostrada del Brennero, riaperta alle 23 di ieri notte dopo 15 ore di ...

Caos nella Autobrennero : “Via i privati - nuovo concessionario A22 in mano a enti pubblici” : Rimarrà totalmente in mano agli enti pubblici del territorio la concessione della A22 in corso di rinnovo. Per questo scopo è già stata creata la Brenner Corritor da parte della Regione Trentino Alto Adige con la partecipazione delle due province autonome. Alla società dovrebbero aggregarsi altri enti territoriali e, probabilmente, alcuni comuni. Via tutti i privati. E’ questo il progetto al quale si starebbe lavorando per il rinnovo della ...

Caos sulla A22 - ispezione di Toninelli : «L’Autobrennero tornerà allo Stato» : Nevica di nuovo al Brennero e persiste l’allerta rossa nel Bolognese, ma il peggio è alle spalle. Il ministro: «la gestione dell’autostrada tornerà allo Stato»

Neve - valanga sull’A22 : nessun ferito Autobrennero chiusa : caos e code : - Strade bloccate dai mezzi pesanti, automobili ferme al gelo da ore. Allarme pioggia in Toscana. Valanghe in Val Sarentino e in Valdurna in Alto Adige

Caos neve in Alto Adige - i tir bloccati sull’Autobrennero. FOTO : Caos neve in Alto Adige, i tir bloccati sull’Autobrennero. FOTO Per ore automobilisti e autisti di mezzi pesanti fermi sull’autostrada Altoatesina a causa di un’abbondante nevicata. La Protezione civile e i vigili del fuoco hanno invitato cittadini e turisti a non utilizzare le carreggiate, soprattutto in direzione nord. IL ...