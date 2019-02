WTA Hua Hin – Brilla la stellina di Yastremska | vittoria e batticuore contro Tomljanovic

Tennis - WTA Hua Hin 2019 : Dayana Yastremska supera in finale Alja Tomljanovic e si impone in Thailandia : E’ la giovane ucraina Dayana Yastremska ad imporsi nel “Toyota Thailand Open” che si è tenuto sul cemento di Hua Hin, in Thailandia. La numero 47 del mondo ha superato con il punteggio di 6-2 2-6 7-6 (3) l’australiana di origini croate Alja Tomljanovic, numero 49 WTA e sesta testa di serie. Un match estremamente lottato quello in terra thailandese e nel quale Yastremska è riuscita a spuntarla al tie-break dopo 2 ore e 25 minuti ...

Tennis - WTA Hua Hin 2019 : Dayana Yastremska e Ajla Tomljanovic in finale nel torneo thailandese : Saranno l’ucraina Dayana Yastremska e l’australiana Ajla Tomljanovic a disputare la finale del torneo WTA di Hua Hin, in Thailandia. L’ucraina, 18 anni, si conferma tra le promesse più importanti del Tennis mondiale dopo aver conquistato il terzo turno a Melbourne, e al successo nei quarti su Garbiñe Muguruza fa seguire quello in semifinale su Magda Linette per 6-2 6-3. L’australiana, invece, supera Tamara Zidansek per ...

WTA Hua Hin - Muguruza ancora flop : sconfitta dalla Yastremska ai quarti : WTA Hua Hin, Garbine Muguruza è stata eliminata ai quarti di finale dell’ucraina Yastremska che adesso troverà Linette in semifinale WTA Hua Hin, la giovane Yastremska ha fatto fuori la più quotata Garbine Muguruza ai quarti di finale. La spagnola non riesce a ritrovare il suo gioco, perdendo oggi 7-6 6-1 contro l’Ucraina che guadagna dunque il passaggio alle semifinali del torneo thailandese. Adesso la Yastremska affronterà la ...

WTA Hua Hin – Muguruza accede ai quarti : Barthel stesa in due set : Garbine Muguruza accede ai quarti di finale del WTA di Hai Hin senza grossi problemi: la tennista spagnola liquida la tedesca Mona Barthel in due set Dopo aver superato Sabine Lisicki all’esordio nel WTA di Hai Hin, Garbine Muguruza elimina la seconda giocatrice tedesca presente nel suo cammino nel main draw. La tennista spagnola liquida Mona Barthel in due set vinti con il punteggio di 6-3 / 7-5 in 1 ora e 19 minuti di gioco. Ai quarti di ...