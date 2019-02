Studenti del Falcone guide | e visitatori | al Museo Diocesano di Albenga

"Germogli per fornire cibo fresco agli astronauti" : Studenti di San Rocco Castagnaretta alle finali di robotica dela FIRST® LEGO® League : FIRST® LEGO® League è una sfida mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, ...

Due Studenti di Comiso alla settimana della matematica a Pisa : Due studenti di Comiso hanno partecipato ad un' eccezionale opportunità di formazione: La settimana della matematica a Pisa

Gli Studenti del comprensivo 'Santa Chiara' incontrano la Finanza - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Oggi, circa 70 studenti dell'Istituto comprensivo "Santa Chiara" di Brindisi hanno incontrato i finanzieri del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza per parlare di cultura della legalità ...

Neve a Bologna - Studenti sperano nelle scuole chiuse. No del Comune su Instagram : “Studiate!” : Scambio di battute via social tra giovani bolognesi e l’amministrazione comunale. Con la Neve che ieri cadeva su Bologna qualcuno ha chiesto sul profilo Instagram del Comune di chiudere le scuole. Ma il Comune ha detto no replicando con un po’ di ironia: “Meglio studiare un po' e poi andare a letto, buonanotte”.Continua a leggere

“Il miglior sesso della mia vita” : prof ammette rapporti con Studenti - condannata a 5 anni : condannata a 5 anni di carcere Laura Ramos, una insegnante del Connecticut di trentadue anni che ha ammesso di aver fatto sesso con due studenti adolescenti tra il 2016 e il 2017. Uno dei ragazzi avrebbe detto alla polizia che la donna era insoddisfatta del marito e per questo aveva iniziato a tradirlo.Continua a leggere

Gli Studenti italiani primeggiano nella gara Zero Robotics della NASA. Primo posto Vercelli - secondo Livorno : Ottima figura dei ragazzi italiani nella competizione Zero Robotics 2018/2019 ideata da NASA e MIT. nella finalissima, tenutasi ieri in Spagna, ad Alicante, la vittoria è andata alla squadra “Naughty Dark Spaghetti” capeggiata dal “The Dark Team of LSA” del Liceo Scientifico “Avogadro” di Vercelli, che giocava in team con due squadre statunitensi. Al secondo posto si sono classificati gli studenti della ...

Programmare minisatelliti - ecco le 11 squadre di Studenti italiani che partecipano alla finale della gara Zero Robotics : Oggi studenti di licei e istituti tecnici italiani provenienti da tutta Italia partecipano alla finalissima della competizione spaziale Zero Robotics 2018/19, giunta all’ottava edizione. Si tratta una gara di programmazione organizzata dall’Agenzia Spaziale statunitense (NASA) e dal Massachusetts Institute of Technology (MIT), indirizzata agli studenti delle scuole superiori di tutto il mondo. Fra le 150 squadre che si sono iscritte ...

Studenti : campionati della Geografia : Una nuova iniziativa dedicata a migliaia di Studenti italiani assieme ai loro docenti. Centinaia le classi partecipanti provenienti da tutta Italia. Con il comunicato stampa che vi proponiamo qui di seguito vi annunciamo l’attivazione della nuova edizione dei campionati di Geografia che si svolgono a Carrara. Studenti: nuova edizione dei campionati di Geografia a Carrara, cosa bisogna sapere 1.500 Studenti finora coinvolti e motivati , coi ...

Il Festival della Scienza del Polo liceale Mattioli raccontato dagli Studenti : Un appuntamento che, da venti anni a questa parte - prima con la formula della settimana della Scienza, poi con il Festival - promuove la conoscenza scientifica attraverso diverse discipline ed ...

Formazione per gli Studenti del Curcio di Ispica FOTO : Dalla preparazione dei panettoni, ai corsi di sommelier, sono tanti i corsi di Formazione che coinvolgono gli studenti del Curcio ad Ispica

Roma - choc al cinema : invasione di topi durante la proiezione per la giornata della memoria - evacuati 700 Studenti : Erano andati al cinema Barberini per celebrare la giornata della memoria, 700 alunni tra i 13 e i 16 anni, accompagnati dagli insegnanti; è stata sicuramente una giornata che non...

'Giorno della memoria' : gli Studenti in visita alla sinagoga e al cimitero ebraico : Le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazifascista e gli strumenti di tortura e di annientamento utilizzati nei lager ». Il 1° novembre 2005 ...

La denuncia della tv svizzera : Studenti in massa dal Ticino a Pomigliano d'Arco per la maturità taroccata : maturità senza problemi e senza ansia da prestazione? In Ticino avrebbero trovato una soluzione un po' sui generis per affrontare l'esame finale delle scuole superiori e ottenere il diploma da ...