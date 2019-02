Salvini | Non fermeremo la Tav | col M5s troveremo un accordo come sempre

Alta tensione nel governo sulla Tav. Di Maio attacca : 'Non si fa - discorso chiuso'. Più cauto Salvini : 'Troveremo un accordo' : Dall'analisi costi-benefici emergerebbe un saldo fortemente negativo. Categorico il vocepremier pentastellato: 'finché ci siamo noi al governo non si fa'. Più duro Di Battista che si rivolge a Salvini:...

Scintille nel governo sulla Torino-Lione. Di Maio : non si farà. Ma Salvini rilancia : Ci siederemo attorno a un tavolo e faremo la scelta di buon senso che serve agli italiani, all'economia e all'ambiente. Se l'opera riduce i tempi, l'inquinamento ed è conveniente perché non farla? ...

Tav - Di Battista : "Salvini Non rompa i c*glioni"<br>Il leghista insiste : "Si farà" : La Tav Torino-Lione continua a dividere il Governo. Da una parte ci sono i 5 Stelle, da sempre contrari, e dall'altra Matteo Salvini, che continua a ripetere di voler completare quello che si è iniziato. Oggi Di Battista, impegnato nel tour elettorale in Abruzzo, ha rincarato la dose invitando Salvini a tornare nel centrodestra: "Per noi un Paese riparte sulle infrastrutture, ma sulle infrastrutture giuste, per i cittadini e i pendolari. Se ...

Tav - alta tensione nel governo - Di Maio : 'Discorso chiuso - non si fa' - Salvini : 'Avanti ma taglieremo i costi' : Chiamparino a Tgcom24: "Avanti con la Tav" - Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino auspica che i lavori vadano avanti perché "Piemonte e Italia hanno bisogno che il cantiere non si ...

Tav - scontro Alessandro Di Battista-Salvini : “Se Lega la vuole torni con Berlusconi e non rompa” : Alessandro Di Battista va all'attacco del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, sulla Tav: "Se la Lega intende andare avanti su un buco inutile che costa 20 miliardi di euro tornasse da Berlusconi e non rompesse i coglioni". Il leader della Lega replica: "Serve agli italiani". Interviene anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Decisione dopo analisi costi-benefici".Continua a leggere

Tav - M5S sfida Salvini. Di Battista : «Non rompa o torni da Cav». Il leghista : «L'opera serve» : Luigi Di Maio entra a piedi uniti sul tema Tav, aprendo una spaccatura fortissima con l'altro vicepremier Salvini. Il leader dei Cinquestelle non era mai stato così chiaro come oggi:...

