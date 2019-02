Sala | aereo ritrovato nei fondali del Canale della Manica

Scomparso Emiliano Sala - è stato ritrovato l’aereo : “ l’aereo che portava il calciatore della Premier League Emiliano Sala dalla Francia a Cardiff è stato trovato. La sua famiglia è stata avvertita del ritrovamento in serata“. E’ questa la notizia dell’ultim’ora riportata da SkysportUK che ha annunciato il ritrovamento nel Canale della Manica dell’aereo sul quale si trovava Emiliano Sala . I soccorritori hanno rinvenuto il rottame del l’aereo , ma non ancora i corpi dei ...

Emiliano Sala - i detriti trovati a Rotterdam non appartengono al suo aereo : Su una spiaggia di Rotterdam, in Olanda, il ritrovamento di alcuni detriti riconducibili a un velivolo avevano fatto scattare le indagini per verificare se si trattasse del Piper Malibu su cui viaggiava la notte del 21 gennaio il calciatore Emiliano Sala. Il velivolo era sparito dai radar mentre sorvolava la Manica, partito da Nantes, con direzione Cardiff. Più specificatamente si tratterebbe di pezzi di poliestere con uno strato di alluminio, ...