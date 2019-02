Radha | «Ho tentato il suicidio per paura delle mestruazioni»

vanityfair

India, la campagna per abolire le tasse sugli assorbentiLa prima volta chePaudel ha visto del sangue scorrere lungo le gambe di sua madre, le è stato detto che era colpa del diavolo. Che quel sangue era peccato.Era il ciclo mestruale, una condizione naturale dell'organismo femminile, di cui in Nepal si muore ancora. L'ultima volta è successo lo scorso gennaio, quando una ragazza è deceduta dopo essere stata esiliata in una capanna, perché aveva il ciclo, ed è soffocata a causa del fumo emanato da un fuoco che aveva acceso per scaldarsi. Si chiama chappaudi ed è un rituale antico (formalmente vietato dal 2005 in Nepal) legato alla convinzione che il sangue mestruale sia «impuro». In quel periodo le ...