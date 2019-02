Maltempo | esondazione del Reno | danni a case e strade a Castel Maggiore

meteoweb.eu

: #Maltempo #Castelmaggiore (BO), l’elicottero dei #vigilidelfuoco recupera 3 civili, insieme ai @_Carabinieri_ inter… - emergenzavvf : #Maltempo #Castelmaggiore (BO), l’elicottero dei #vigilidelfuoco recupera 3 civili, insieme ai @_Carabinieri_ inter… - coldiretti : Maltempo, Coldiretti: con esondazione Reno in Emilia, finiti sott’acqua centinaia di ettari di coltivazioni seminat… - carluorsini : RT @emergenzavvf: #Maltempo #Castelmaggiore (BO), l’elicottero dei #vigilidelfuoco recupera 3 civili, insieme ai @_Carabinieri_ intervenuti… -

(Di domenica 3 febbraio 2019) A, località colpita dall’del fiume, si è allagata un’area di circa 5 km quadrati nella campagna tra passo Pioppe e Bondanello, Castiglia, Boschetto. In queste ore si lavora per rendere percorribili lee in particolare via Lame, arteria importante per il collegamento con una vasta zona di pianura bolognese. Si registranoallee alledella zona evacuata, completamente allagate.L'articolodelMeteo Web.