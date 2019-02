Lupi e orsi | il ministro dell’Ambiente Sergio Costa | “Non si uccidono” e presenta il

Animali - Costa : “Lupi e orsi non si toccano - pronto il Piano lupo” : “Come ho sempre detto i #lupi e gli #orsi non si toccano: pronto il #PianoLupo che in questi giorni ho condiviso anche con i presidenti delle Province autonome di #Trento e #Bolzano. 23 punti per gestire la convivenza e mitigarne gli effetti senza abbattimenti”. Csì il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in un tweet. In un post sul proprio profilo Facebook, il ministro ribadisce: “L’ho sempre detto e lo ripeto: lupi ...