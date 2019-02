Inter-Bologna | parla Cruz | I nerazzurri spesso sbagliano gli acquisti

Inter-Bologna in streaming e in diretta tv : Si gioca alle 18 e l'Inter ha bisogno di raddrizzare un momento storto: le informazioni per seguirla in diretta

Inter-Bologna : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie A : Inter-Bologna: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie A Domenica 3 Febbraio alle ore 18:00 si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza il match Inter e Bologna. Partita importante per entrambe le squadre, che hanno bisogno dei tre punti della vittoria per evitare di ritrovarsi poi in situazioni spiacevoli per quanto riguarda la classifica. L’ Inter deve evitare di farsi agganciare da Milan e Roma che si trovano ad una manciata di punti ...

Inter-Bologna : Il Meazza torna a colorarsi con 50.000 cuori nerazzurri : Inter-Bologna e il Meazza torna a colorarsi di nerazzurro. Da zero a undicimila bambini. Da undicimila bambini a ventitremila tifosi. Da ventitremila tifosi a cinquantamila spettatori, che proveranno a portare l’Inter fuori dalle secche di questi tempi.L’Inter manda in archivio le squalifiche dello stadio (totali e parziali) successive ai cori razzisti di Inter-Napoli e ritrova il fattore- pubblico, che era stato uno dei punti di forza nella ...

Pagelle Inter-Bologna - highlights del tabellino del match : Pagelle Inter-Bologna – Manca poco al fischio di inizio tra Inter e Bologna, le due formazioni scenderanno sul campo di San Siro alle ore 18. Sfida molto delicata per Spalletti che, dopo l’eliminazione in Coppa Italia è chiamato alla vittoria. L’ex tecnico della Roma deve convivere anche con il fantasma di Conte, avvistato sotto la […] L'articolo Pagelle Inter-Bologna, highlights del tabellino del match proviene da Serie ...

Inter-Bologna oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Nuovo appuntamento alle porte per Inter e Bologna, che si fronteggeranno oggi pomeriggio alle ore 18.00 allo stadio “San Siro” di Milano nella 22^ giornata della Serie A TIM 2018-2019. Partita che si preannuncia molto delicata per entrambe le compagini, alla disperata caccia di un risultato positivo per riprendere la corsa verso i rispettivi obiettivi stagionali. I padroni di casa lombardi sono reduci da una settimana da incubo in ...

Probabili Formazioni Inter – Bologna - Serie A 03/02/2019 : Probabili Formazioni Inter – Bologna, Serie A 03/02/2019Inter e Bologna si sfidano a San Siro alla ricerca di una vittoria che non è arrivata nell’ultimo turno: in particolare per gli emiliani, che hanno esonerato Inzaghi e con Mihajlovic cercheranno di ottenere la salvezza. All’andata, splendida prestazione dei nerazzurri che si sono imposti al Dall’Ara per 3-0.MILANO – Spalletti deve scrollarsi le critiche dopo ...

Bologna - Mihajlovic vuole coraggio : 'Con l'Inter dipende molto da noi' : A San Siro, lui - da giocatore prima e da vice-allenatore al fianco di Roberto Mancini poi - a vincere sa come si fa. E allora, anche se sembra un paradosso, contro l'Inter - reduce dalle 'sberlè ...

Inter-Bologna - Mihajlovic : 'Non partiamo sconfitti. I ragazzi hanno capito il mio calcio' : Dopo quella di presentazione, per Sinisa Mihajlovic ecco la prima conferenza di vigilia da quando è tornato ad allenare il Bologna . E la vigilia non è di un match qualsiasi, ma della trasferta a San ...

Bologna - Mihajlovic : "So come battere l'Inter - dipenderà da noi" : "Manca un po' di intensità ma ho fiducia: i ragazzi hanno inteso il mio modo di vedere il calcio". Così si è espresso Sinisa Mihajlovic alla vigilia della gara con l'Inter nella sua seconda esperienza ...

Inter-Bologna - Spalletti si sfoga : “Anni di non vittorie? Colpa non mia” : INTER BOLOGNA, Spalletti parla in conferenza stampa – Si è voluto togliere più di qualche sassolino dalla scarpa Luciano Spalletti in conferenza stampa. Domani l’Inter ospiterà il Bologna e i nerazzurri sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato in questo 2019. A peggiorare la situazione ecco anche l’eliminazione dalla Coppa Italia, che costringe […] L'articolo Inter-Bologna, Spalletti si sfoga: ...

L'Inter celebra il Capodanno cinese : maglia speciale contro il Bologna : L' Inter giocherà domani alle ore 18 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic che ha da poco preso il posto di Filippo Inzaghi che è stato esonerato dopo la debacle contro il Frosinone. I nerazzurri non ...

Inter-Bologna - la conferenza di Spalletti : 'Marotta ha incontrato Conte? Non è credibile' : 14:53 2 feb Cosa si aspetta adesso da Perisic? " Perisic deve dare una risposta sul campo perché noi abbiamo una considerazione chiara delle sue capacità. Anche il mondo del calcio in generale conosce la forza di Perisic, il pubblico deve capire che attraverso il suo sostegno può fare bene. Sicuramente è stato al centro di qualche situazione che può aver fatto ...