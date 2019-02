Incendio distrugge bar a Foggia | indagini

Foggia - Incendio distrugge un bar : potrebbe essere il quarto attentato in 10 giorni : I negozianti sono sotto lo schiaffo della criminalità organizzata. I carabinieri stanno verificando se anche il rogo che ha distrutto il locale in via Piave possa essere un attentato doloso

Savoia - maxi Incendio distrugge uno ski resort : almeno 2 morti e 22 feriti : Un incendio è scoppiato all'alba negli edifici di un resort a Courchevel, nella Savoia francese, che ospitano i lavoratori stagionali: almeno 2 morti. "Non si sa se le ferite dei più gravi siano dovute alle ustioni o alla caduta, dal momento che molti hanno dovuto gettarsi giù dalle finestre per salvarsi dalle fiamme". Ignote le cause.Continua a leggere

Cassano allo Jonio - Incendio distrugge locali adibiti a lavanderia di un villaggio turistico : Cassano allo Jonio , COSENZA, - Un incendio ha distrutto i locali adibiti a lavanderia del villaggio turistico 'Marlusa' a Marina di Sibari. Sulle cause del rogo, divampato nella tarda serata di ieri, ...

Varese - Incendio distrugge 100 ettari di bosco sul monte Martica : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Incendio distrugge deposito bevande : Chieti - Solo dopo diverse ore e con l'utilizzo di cinque autobotti provenienti dai distaccamenti di Vasto, Ortona e Termoli (Campobasso) i Vigili del fuoco sono riusciti a domare l'Incendio che dopo le 23 di ieri ha distrutto un capannone in viale Belgio dove svolgevano la loro attività la Lombardi bevande, Distribuzione bevande Zinni ed Emporium, articoli da regalo e per l'igiene. Alle prime luci dell'alba sono stati ...

Gravedona - furioso Incendio distrugge il tetto di una palazzina : famiglia evacuata : Gravedona ed Uniti , Como, , 20 dicembre 2018 - Allarme all' ora di pranzo in via Casate dove le fiamme hanno distrutto il tetto di una palazzina . A dare l'allarme i residenti che sono fuggiti in ...

Venezia - Incendio in spiaggia distrugge 15 cabine : Venezia, incendio in spiaggia distrugge 15 cabine Al momento non si conoscono le cause del rogo, che potrebbe avere origine dolosa Parole chiave:

Marsala - un Incendio distrugge un'officina in Contrada Ponte FIumarelle. Le immagini : Un incendio ha distrutto totalmente un'officina con autorimessa in Contrada Ponte Fiumarella, a Marsala. Sul posto, intorno alle 20, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Corso Calatafimi, che hanno ...

Maxi Incendio distrugge capannone di indumenti sportivi a Reggio Emilia : “Danni ingenti” : Un Maxi incendio è scoppiato la notte scorsa, per cause ancora in via di accertamento, in un capannone contenente indumenti sportivi sulla strada Statale 467, che collega Scandiano a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Otto squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e impedire che si propagassero alle aziende limitrofe, tra cui un'acetaia.Continua a leggere

