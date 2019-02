Caserta | due giovani in bici travolti e uccisi da un pirata della strada

Caserta - due stranieri in bici investiti e uccisi da un’auto pirata : Due uomini di circa 20 anni, uno originario del Gambia, l’altro senegalese, che erano in bicicletta, sono stati investiti e uccisi da un’auto. Chi guidava non si è fermata da dare soccorso ed è fuggito. L’incidente mortale è avvenuto sulla statale 7 bis, nel tratto che conduce dalla Nola-Villa Literno a Capua nel comune di Teverola (Caserta), alle prime ore della mattinata. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Aversa, che ...

DIRETTA CasertaNA MONOPOLI / Streaming video e tv : due vittorie al Pinto per i pugliesi - Serie C - - IlSussidiario.net : DIRETTA CASERTANA-MONOPOLI, info DIRETTA Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella quindicesima giornata del girone C di Serie C