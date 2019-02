Brexit | la premier Gb May determinata a rispettare le scadenze

Brexit - avanti tutta della Premier May sull'uscita con "deal" : La Premier britannica Theresa May torna a scagliarsi contro l'ipotesi di Brexit "No deal" ventilata dall'opposizione. Lo ha ribadito una question time alla camera dei Comuni, rispondendo alle ...

Brexit - la premier May non cede su No deal : è scontro con Corbyn : 'Assicurare che il Regno Unito esca dall'Ue con un deal' è l'unica garanzia per evitare un no deal: lo ha ribadito la premier Tory, Theresa May, nel Question Time di oggi ai Comuni respingendo ancora ...

Brexit - la premier Theresa May di nuovo ai comuni per illustrare il piano B : ...In attesa che la premier britannica Theresa May renda noto il 'piano B' il negoziatore Ue Michel Barnier ha indicato di essere pronto a discutere con Londra dei termini della dichiarazione politica ...

Le possibili conseguenze della Brexit sulla Premier League : La Brexit non riesce a mettere d'accordo neppure gli allenatori di calcio: quello del Liverpool, Jurgen Klopp, è un sostenitore dell'Unione Europea, come spiegava a Channel 4 News lo scorso luglio: “Finché rimaniamo uniti come europei – le parole del tecnico tedesco ma oramai britannico d'adozione, dove allena da tre anni e mezzo – tutto rimarrà in ordine”. Diverso il punto di vista del coach del Cardiff, il settantenne Neil Warnock, che pochi ...

Brexit - il premier Philippe : 'La Francia avvia il piano legato al no deal' : Il premier ha quindi aggiunto che verranno adottate cinque ordinanze entro tre settimane e 50 milioni di euro verranno investiti in porti e aeroporti. Il testo di legge , su cui deputati e senatori si ...

Brexit - Theresa May ottiene la fiducia/ Ultime notizie - premier rilancia la trattativa con Ue : Brexit, la May incassa la fiducia/ Ultime notizie, l'UE apre alla proroga: uscita dall'Europa entro il 2020? Londra spera che tale ipotesi si verifichi

Niente sfiducia per May. E la premier riapre le trattative sulla Brexit : Theresa May resta in sella, per un pugno di voti. Dopo la pesantissima sconfitta sulla Brexit, la premier britannica è sopravvissuta ieri anche alla seconda mozione di sfiducia richiesta nei suoi ...

Brexit - nuovi incontri per premier May : 8.55 La premier britannica Theresa May prosegue oggi i suoi colloqui con esponenti di tutti i partiti politici per individuare un percorso futuro per la Brexit. La premier,che ha superato ieri il voto di sfiducia, ha esortato i parlamentari "a lavorare insieme in modo costruttivo".Per oggi ha già in programma incontri con i Brexiteers Tory sostenitori della Brexit più dura e il DUP, il partito unionista nordirlandese, entrambi contrari ...

Brexit - Parlamento UK boccia mozione sfiducia contro May. La premier sopravvive ad attacco Labour : Dopo la sconfitta storica a Westminster, che ha sonoramente bocciato la sua proposta sulla Brexit concordata con l'Unione europea, la premier Theresa May sopravvive al test della mozione di sfiducia, ...