Tumori | studio Airc | con il 30% in meno di calorie si riduce il rischio cancro

Tumori : agopuntura contro il dolore delle cure - studio Ieo su pazienti con cancro al seno : Può l’agopuntura aiutare a controllare e ridurre il dolore per le terapie anticancro, l’ansia e gli altri effetti avversi che, in varia misura, insorgono dopo ogni intervento chirurgico? L’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano punta a rispondere a questa domanda con un nuovo studio clinico. Missione: fotografare i benefici dell’agopuntura su questo fronte. Il punto di partenza sono i risultati preliminari su un ...

Scoperti nuovi batteri del corpo umano : nuove frontiere di studio per obesità - diabete e Tumori : E’ stato aggiornato il catalogo dei batteri del corpo umano, in seguito ad un nuovo censimento: dalle circa 1.500 specie note fino a questo momento, ora ne comprende quasi 5.000 specie e molte di queste, circa il 77%, erano finora sconosciute; altre ancora, alcune centinaia, sono distribuite in modo diverso nelle popolazioni, a seconda del grado di industrializzazione. La ricerca, pubblicata sulla rivista Cell, è guidata ...

Lotta all'invisibilità dei Tumori : studio in California condotto dal catanzarese Ruggiero : Una notizia molto importante e che potrebbe essere considerata come una vera e propria rivoluzione nel campo della medicina e di quello che è considerato il male del secolo. I tumori, infatti, sono al giorno d'oggi tra le patologie più frequenti e che sempre più spesso colpiscono le persone, senza fare distinzione alcuna. Così, lo studio pubblicato recentemente sulla rivista scientifica Nature Medicine, potrebbe rivelarsi fondamentale per il ...

Un nuovo studio dice che i cellulari non causano Tumori al cervello : (foto: Westend61/Getty Images) No, i cellulari non causerebbero il cancro al cervello. Questa l’affermazione di un ampio studio australiano, che indaga la questione ampiamente discussa – e il dibattito rimane ancora aperto – della sicurezza dell’utilizzo dei telefoni cellulari. La ricerca, guidata dall’Australian Radiation and Nuclear Safety Agency (Arpansa), scagiona i cellulari a partire dall’analisi dei dati di ...

