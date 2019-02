Maltempo | prezzi alle stelle per gli ortaggi Aumenti dal 59 al 116%

Maltempo e gelo - attenzione al rincaro prezzi : i consigli per la spesa : Verificare l’origine nazionale, acquistare prodotti locali, comprare direttamente dagli agricoltori nei mercati o in fattoria e non cercare per forza il frutto perfetto perché piccoli problemi estetici non alternano le qualità organolettiche e nutrizionali, i cosiddetti “brutti ma buoni”. Sono questi i consigli della Coldiretti per ottimizzare la spesa e non rinunciare, nonostante i danni provocati dal Maltempo, a cibi preziosi ...