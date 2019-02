Maltempo | esonda il fiume Reno nel Bolognese ed è emergenza | arriva l’Esercito a Castel

Maltempo - allerta rossa della Protezione civile per rischio esondazioni e frane : ecco dove : La Protezione civile ha diramato allerta rossa fino alla mezzanotte di domani, domenica 3 febbraio, in tutta l'Emilia Romagna, dove causa Maltempo potrebbero esserci frane ed esondazioni. Sotto monitoraggio la piena del Reno e quella degli affluenti del Po, che è già salito di tre metri in sole 12 ore. allerta arancione e gialla in altre regioni centro-meridionali.Continua a leggere

Maltempo - allerta per le piene dei fiumi in Emilia Romagna e Toscana : pericolo esondazioni e smottamenti : L’agenzia regionale per la protezione civile e Arpae elevano l’allerta Maltempo in Emilia-Romagna segnalando criticità idraulica da bollino ‘rosso’ per la pianura Emiliana orientale e la costa ferrarese già a partire da queste ore e per tutta la giornata del 3 febbraio, fino alla mezzanotte. Il nuovo bollettino segnala inoltre allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica, dunque per il pericolo di piene di fiumi, ...

Maltempo in Emilia : fiume Reno in piena - esondazioni a Casalecchio - Borgo Panigale : Disagi anche in Emilia Romagna per la forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia da ieri, colpendo soprattutto il Nord e il versante tirrenico. Il fiume Reno è in piena ed è...

Maltempo Toscana : fiumi oltre il livello di guardia a Firenze - esondazioni a Lucca : Allerta meteo “codice arancio” fino alle 20 di oggi per rischio idrogeologico-idraulico per le zone Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Mugello-Vadisieve: lo rende noto la Protezione Civile della città Metropolitana di Firenze. “Piogge in attenuazione nella zona Bisenzio-Ombrone Pistoiese, si registrano comunque innalzamenti dei livelli idrometrici dovuti alle precipitazioni di questa notte, il torrente Ombrone Pt. ha superato il ...

Maltempo : esonda il fiume Sarno - decine di famiglie bloccate in casa : Fiune Sarno esce dagli argini, famiglie bloccate in casa. In via Ripuaria a Castellammare da questa mattina è piena emergenza ha causa delle forti piogge che da giorni si sono abbattute...

Maltempo - esondazione del Fiume Mazaro : vertice per di dragaggio del porto canale : Un vertice tecnico, voluto dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, per trovare una soluzione definitiva che consenta di procedere al dragaggio del porto canale e della foce del Fiume Mazaro di Mazara del Vallo, la cui esondazione, lo scorso novembre, ha provocato gravi disagi agli abitanti della cittadina trapanese. Ne hanno discusso stamane a palazzo d’Orleans il commissario per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, il ...

Maltempo Basilicata : esondazioni e smottamenti in Alto Bradano : “Da ieri pomeriggio piove ininterrottamente nell’Alto Bradano, al confine tra il Potentino e il Materano. Le aree più colpite sono quelle di Acerenza, Palazzo San Gervasio, Genzano, Banzi e Irsina, tutte a ridosso dei fiumi Bradano e Bradanello, esondati in più punti, allagando interi oliveti e campi di cereali. Gli allagamenti hanno causato problemi anche a strade comunali e provinciali, oltre che agli accessi di alcune aziende agricole e ...

Maltempo Calabria - esondazione del fiume Crati : chiesta “l’attivazione di un tavolo istituzionale regionale” : “Formalizzata la richiesta per l’attivazione di un tavolo istituzionale regionale al fine di dare immediato seguito alle istanze provenienti da produttori e lavoratori del mondo agricolo e pastorizio messi in ginocchio dall’esondazione del Crati, in particolare nelle zone di Thurio e di Ministalla. La nota è stata inviata al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria e al Delegato all’Agricoltura Mauro ...

Maltempo - esondazione Crati : impegnato il Consorzio di Bonifica Jonio Cosentino : Il Consorzio di Bonifica Jonio Cosentino sta coadiuvando, con uomini e mezzi di concerto con la protezione civile, l’azione di contrasto alla massa d’acqua fuoriuscita dall’alveo del fiume Crati e che ha invaso anche una cinquantina di edifici agricoli, causando anche il trasferimento di una decina di famiglie. La rete idraulica consortile, pur sotto pressione, sta comunque reggendo. Gia’ nella notte scorsa, il sistema ...

Maltempo Calabria - esondazione Crati : “Gravi danni alle colture” : L’UCI regionale nell’esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione colpita drammaticamente dall’esondazione del Crati, chiede l’immediata attivazione di un tavolo istituzionale regionale al fine di valutare ogni ipotesi di intervento immediato a supporto e a sostegno dei produttori agricoli e delle famiglie interessate. E’ quanto afferma il coordinatore regionale UCI Gaetano Ferraro che ha attivato i canali istituzionali per fronte alla ...

Maltempo - esonda il Crati : evacuati durante la veglia funebre : Attimi di paura stamani in Calabria, dove è esondato il Crati. Molti animali morti e le persone evacuate. Stavano partecipando alla veglia funebre, in casa, per la morte di un loro congiunto, quando sono stati sorpresi dall’acqua esondata dal fiume Crati. E’ la disavventura patita da una famiglia residente in contrada Ministalla, la localita’ di Corigliano Rossano colpita dallo straripamento del fiume ingrossato dalle piogge e ...

Maltempo Calabria - esonda il Crati : alle 18 riunione in prefettura a Cosenza : Si riunirà alle ore 18 il Centro di Coordinamento dei Soccorsi istituito in prefettura, a Cosenza, per fare il punto sullo stato delle attività svolte in conseguenza delle intense precipitazioni piovose della giornata di ieri e della scorsa notte che hanno causato l’esondazione del fiume Crati in località “Ministalla” nel territorio del Comune di Corigliano Rossano. “Già nel corso nottata, il Prefetto Galeone – si ...

Maltempo Calabria - esondazione del fiume Crati : “Ormai è un bollettino di guerra continuo” : Dopo la tromba d’aria che solo tre giorni addietro ha provocato a Crotone danni ingenti e proposto le tristissime immagini di centinaia e centinaia di alberi d’ulivo sradicati dalla furia del vento, oggi a Corigliano, l’ennesimo allagamento con migliaia di ettari di superficie agricola e di produzioni invase dall’acqua. Per il Presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, “ormai è un bollettino di guerra continuo e considerato ...

Maltempo Cosenza : il fiume Crati esonda - centinaia di ettari di agrumeti allagati : La furia dell’acqua ha travolto e ucciso un migliaio di animali tra pecore e mucche e centinaia di ettari di agrumeti sono allagati. E’ il primo bilancio tracciato dalla Coldiretti sugli effetti del Maltempo che ha provocato in Calabria lo straripamento del fiume Crati nel territorio di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sono decine le famiglie evacuate e danni si contano anche per le abitazioni e le strutture rurali. Immediatamente, il ...