L'orgia dei 13enni napoletani - indaga la polizia postale : 'Via la patria potestà ai genitori' 'Via la potestà' : Un video pedopornografico nel quale si vedono quattro minorenni, tre maschi e una ragazzina, fare sesso in un luogo all'aperto, sta circolando attraverso le chat dei cellulari a Napoli. Lo rende noto ...

Georgia - la modella con la sindrome di Down : a 14 anni è una star dei social : Oggi è riuscita a realizzare il suo sogno, quello di diventare modella, diventando un esempio di positività e bellezza in ogni parte del mondo. La storia di Georgia Traebert Georgia Traebert ha 14 ...

La Dottoressa Giò - anticipazioni ultima puntata : tra Giorgia e Monti la resa dei conti : anticipazioni ultima puntata La Dottoressa Giò: cosa succederà il 29 gennaio Eccoci arrivati alle anticipazioni sulla quarta e ultima puntata della Dottoressa Giò che andrà in onda il 29 gennaio su Canale 5 alla stessa ora. Come sapete, c’è stato infatti un cambiamento di palinsesto dovuto al fatto che Mediaset ha fortunatamente capito che L’isola […] L'articolo La Dottoressa Giò, anticipazioni ultima puntata: tra Giorgia e ...

Giorgia Meloni contro M5s : "Servi dei magistrati" - l'accusa dopo la richiesta di rinvio a giudizio di Salvini : Mentre Matteo Salvini prende in considerazione l'ipotesi di farsi processare dopo la richiesta di rinvio a giudizio del tribunale dei ministri di Catania per il caso Diciotti, Giorgia Meloni picchia durissimo contro i magistrati, affermando chiaro e tondo che il suo partito voterà contro l'autorizza

Isola dei Famosi 2019 - Giorgia Venturini : chi è? : Giorgia Venturini è una delle finaliste di Saranno Isolani assieme a Jury Rambaldi, Alice Fabbrica, John Vitale. Stasera, nel corso della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019, in onda, in prima serata, su Canale 5, con Alessia Marcuzzi, la giovane pr potrebbe guadagnarsi un posto all'interno del reality di Canale 5 come naufraga a tutti gli effetti.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Giorgia Venturini: chi è? pubblicato su ...

Isola dei Famosi 14 - #SarannoIsolani : Yuri - John - Alice e Giorgia partiranno per l'Honduras : La seconda edizione di #SarannoIsolani, il web-reality show disponibile su Mediaset Play con il quale è partita ufficialmente la quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, è terminata.Oggi, durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso ha chiuso il televoto intorno alle ore 18 e, successivamente, ha annunciato al pubblico i nomi dei quattro finalisti che partiranno per l'Honduras.prosegui la letturaIsola dei Famosi ...

Video dei primi minuti de La Dottoressa Giò con un sanguinoso incidente : chi ha investito Giorgia Basile? : Il Video dei primi minuti de La Dottoressa Giò è già on line grazie a Mediaset che ha voluto regalare ai fan di Barbara d'Urso e del suo storico personaggio una piccola chicca. Le anticipazioni confermano quello che il pubblico aveva avuto modo di vedere sui social e su alcuni settimanali, ovvero un incidente (che sembra doloso in realtà) in cui Giorgia Basile rimarrà coinvolta. La donna è appena arrivata con il taxi pronta ad incontrare ...

Isola dei Famosi 2019 - la riminese Giorgia Venturini tra gli aspiranti naufraghi : Saranno Isolani . Il reality, che andrà in onda su Italia Uno , con alcune pillole quotidiane, e on line, darà la possibilità a quattro concorrenti di volare in Honduras e partecipare alla prima ...

Giorgia Meloni - rivolta dei nomadi a Gallarate : "Andate a lavorare come tutti gli italiani" : A Gallarate, dopo lo sgombero dal campo nomadi, sbotta su Twitter Giorgia Meloni, "i sinti protestano al Comune spaccando finestre e lanciando bottiglie. Pretendono un alloggio? Andassero a lavorare come tutti i cittadini italiani che ogni mese fanno sacrifici per pagare un affitto o un mutuo". Legg

Giorgia Meloni - il peggiore tradimento del governo sulle pensioni : peggio dei comunisti : La delusione di Giorgia Meloni dopo l'approvazione della legge di Bilancio è palpabile, soprattutto quando la leader di Fratelli d'Italia entra nel merito dei provvedimenti contenuti nella manovra, a partire dal blocco sulle pensioni da 1500 euro lordi. Con il via libera della Camera, è chiaro per l

2 dicembre - Il Teatro dei Borgia in Eracle - odiatore a Nardò - Lecce - : 02/12/2018 Continuano gli spettacoli di 'QUARTA PARETE' la rassegna organizzata dalla compagnia Terrammare Teatro, all'interno della stagione teatrale 2018/2019 'Lo spettatore incantato del Teatro Comunale di Nardò, realizzata ...