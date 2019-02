Le cover dei Samsung Galaxy S10 sono già in vendita

Cesare Cremonini ha postato su Instagram una bellissima cover di “Love of My Life” dei Queen : <3 The post Cesare Cremonini ha postato su Instagram una bellissima cover di “Love of My Life” dei Queen appeared first on News Mtv Italia.

I Muse pubblicano la cover di Hungry Like The Wolf dei Duran Duran in esclusiva su Spotify : Con grande sorpresa i Muse pubblicano la cover di Hungry Like The Wolf dei Duran Duran su Spotify, all'interno della raccolta "Spotify Singles" insieme a Pressure. Entrambi i brani sono stati registrati presso gli Air Studios di Londra, e la cover del brano di Simon Le Bon e compagni compariva già in un bootleg registrato Durante lo show francese "Taratata" nel mese di settembre. Hungry Like The Wolf è un brano del 1982 contenuto nell'album ...