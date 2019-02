Gattuso | Più forti dopo il mercato Bakayoko è fondamentale

Milan - Gattuso ha blindato la difesa ma per la Champions servono più gol : MilanO - Il lungo duello tra Milan e Napoli, due partite in quattro giorni a San Siro, ha archiviato una prima tappa indolore, con lo 0-0 del campionato . Però martedì, nei quarti di finale di Coppa ...

Milan - Gattuso 'Piatek sembra Robocop. Higuain poteva fare di più' : E lui è uno dei più forti difensori al mondo. Sono abituato a vedere grande fairplay in questo stadio. Il nostro è un pubblico maturo. Se poi dovesse succedere, come ho già detto, siccome sono pochi ...

Milan - Gattuso : "Piatek? Sembra Robocop! Higuain poteva fare di più" : Nella settimana dell'arrivo di Piatek al posto di Higuain, il Milan attende il Napoli nell'anticipo serale del sabato. L'allenatore dei rossoneri Gattuso, in conferenza stampa, si è subito detto ...

Gattuso : 'Piatek sembra Robocop. Higuain? Poteva dare di più' : ROMA - 'Il pubblico di San Siro ha sempre applaudito i grandi campioni, Koulibaly è uno dei più forti difensori del mondo e non mi aspetto altro che fair-play. Penso che il nostro pubblico sia maturo' . Rino Gattuso non si aspetta nuovi cori razzisti all'indirizzo del difensore senegalese del Napoli dopo quanto ...

Milan - Gattuso : 'Higuain poteva fare di più. Piatek è Robocop' : Koulibaly lo è, è tra più i grandi difensori al mondo. Mi aspetto grande fair play, sono tranquillo perché penso che il nostro pubblico sia maturo. Se succederà, voglio vedere 65.000 persone che ...

Milan - Gattuso non convoca Higuain per il Genoa : "Poteva fare di più" : Gattuso ha preso la sua decisione: Gonzalo Higuain non è tra i convocati per la trasferta a Marassi che vedrà i rossoneri impegnati contro il Genoa di Prandelli. Inutile arruolare l'argentino ormai ...

Gattuso : 'Spero che Higuain rimanga qui il più possibile' : Il Milan torna in campo. Domani si gioca la Coppa Italia in casa della Sampdoria, in attesa della Supercoppa Italiana contro la Juventus. Con la grana Higuain, al centro di insistenti voci di mercato: ...

Milan - Paquetà è sbarcato a Malpensa : il 'nuovo Kakà' arma in più di Gattuso : Milan - La nuova vita rossonera di Paquetà è iniziata: Lucas Tolentino Coelho de Lima, centrocampista brasiliano acquistato dal Milan , è atterrato questa mattina all'aeroporto di Malpensa insieme ai ...

Gattuso - vincere contro la Spal potrebbe non bastare : tecnico sempre più sulla graticola [FOTO] : 1/5 Spada/LaPresse ...

Milan - Gattuso sempre più isolato : il suo destino è segnato - : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i vertici della società stanno riflettendo sulla possibilità di un cambio tecnico: il quarto posto e la qualificazione in Champions nella prossima ...

Gattuso è sempre più solo : si affida al 4-3-3 per salvare la panchina : Rino Gattuso è sempre più solo e per salvare la panchina del Milan sta pensando di confermare il tridente per il match di mercoledì contro il Frosinone, all'ora di pranzo. La bella notizia per il ...

Gattuso - il solito muro a critiche e incertezze : "Noi più forti dei guai" : E forse per conoscere meglio anche il mondo Milan e come lo si guida al successo, nei giorni scorsi Gordon Singer ha incontrato a Londra Silvio Berlusconi. Fonti fanno sapere che han parlato anche di ...

Milan - Valentina Giacinti : 'Morace ha più grinta di Gattuso. Sono qua per lei' : Valentina Giacinti , attaccante del Milan femminile , parla al Corriere dello Sport della sua stagione in rossonero: 'Ho scelto di vestire la maglia del Milan quando ho saputo che lo avrebbe allenato Carolina Morace pur sapendo che è una tosta, l'ho conosciuta e Sono rimasta ...

Milan - Reina : 'Higuain tra i più forti al mondo - cancellerà ogni dubbio. Qui per far crescere Donnarumma - Gattuso...' : ... con quella fame che vedo ogni giorno, non ci sarà spazio per nessun dubbio per la gente che parla male di lui: non è solo tra i più forti in Italia ma al mondo, ora tocca a lui dimostrarlo in campo ...