Di Maio | finché M5s al governo Tav non ha futuro

Luigi Di Maio - la sparata contro Salvini sulla Tav Torino-Lione : "Finché M5s è al governo non ha storia" : Luigi Di Maio prova ad alzare la voce sulla Tav Torino-Lione dopo la visita al cantiere di Chioromonte fatta ieri da Matteo Salvini. Secondo il vicepremier grillino, quel cantiere non sarà mai sbloccato: "Le peggiori lobby di questo Paese - ha detto il grillino - vogliono che si inizi a fare la Tav,

Tav - Di Maio : “Peggiori lobby vogliono si inizi. Finché il M5s sarà al governo non si farà” : “Finché M5s sarà a governo non si farà”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio in Abruzzo durante una diretta Facebook, insieme Sara Marcozzi, candidata alle elezioni regionali per il movimento. L'articolo Tav, Di Maio: “Peggiori lobby vogliono si inizi. Finché il M5s sarà al governo non si farà” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Luigi Di Maio chiude a Matteo Salvini sulla Tav : "Finché M5s è al governo non ha futuro" : "Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro". Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, in diretta Facebook a Penne, in Abruzzo, dov'è per la campagna elettorale in compagnia di Alessandro Di Battista.Di Maio aggiunge: "Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav, che ...

Tav - Di Maio : «Finché M5S sarà al governo non si farà - la vogliono le peggiori lobby» : «Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro». Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e...

Tav - Di Maio : 'Finché M5S sarà al governo non si farà - la vogliono le peggiori lobby' : 'Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro'. Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello ...

Tav - Di Maio : «Finché ci sarà M5S non ha futuro» : «Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro». Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e...

Tav - Di Maio : 'Finché ci saranno i 5 Stelle al governo non si farà' - : Il vicepremier, in una diretta Facebook, torna sul tema della Torino-Lione: "Non faremo come le peggiori lobby di questo Paese, noi siamo dalla parte delle opere utili". Toninelli: "Dovremo trovare un ...

Finché il M5s sarà al governo la Tav non si farà - assicura Di Maio : 'Finché ci saranno i 5 Stelle al governo, la Torino-Lione non si farà'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook. 'Le peggiori lobby di questo Paese - ha aggiunto - ...