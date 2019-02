Ciclismo | piccoli segnali di ripresa per Samuele Manfredi L’azzurro ha parlato dicendo

oasport

(Di sabato 2 febbraio 2019)di miglioramento per: il ciclista investito lo scorso 10 dicembre avrebbe pronunciato qualche parola,di avere fame. La giovane promessa di strada e pista, è stato a lungo in coma farmacologico dopo un incidente avvenuto nei pressi di Toirano. Mentre si stava allenando non lontano da Pietra Ligure, suo paese natale l’azzurrino era stato investito da un’autovettura.Ricoverato in codice rosso, il ragazzo era stato posto in stato di coma farmacologico a causa di trauma cranico, in seguito al quale i medici hanno monitorato la pressione intracranica. Classe 2000,aveva appena firmato con la Groupama-FDJ Continental e in stagione aveva vinto l’argento agli Europei su pista juniores nell’inseguimento a squadre e la medaglia d’oro agli Europei su pista juniores nell’inseguimento individuale. Si tratta di ...