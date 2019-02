Calcio sotto shock | ex Torino muore in campo | tifosi granata sconvolti NOME e DETTAGLI

Psg - il paradosso dell'Uefa : il presidente sotto inchiesta entra nell'Esecutivo. ''Miglioreremo il Calcio europeo'' : PARIGI - Nasser Al-Khelaifi, proprietario del Psg, rappresenterà presto l'ECA, European Club Association, nel Comitato Esecutivo della UEFA. Una decisione che farà discutere considerando che il club ...

Albalonga (Calcio - serie D) - Proietti : «Col Flaminia un pari giusto - ora sotto con la Coppa Italia» : Roma – Gennaio si conferma mese poco fortunato per l’Albalonga che, dopo la vittoria sul campo dell’Anagni nel primo match del 2019, ha inanellato quattro risultati senza il bottino pieno. Ieri la squadra di mister Fulvio D’Adderio ha impattato per 1-1 sul campo del Flaminia in un match in cui Renan Pippi è stato protagonista assoluto prima con una sfortunata autorete e poi con il gol del pareggio. «Tra l’altro al nostro attaccante è stato ...

Incendio in casa - ex calciatore in gravissime condizioni : mondo del Calcio sotto shock [NOME e DETTAGLI] : mondo del calcio sotto shock nelle ultime ore, nelle ultime ore Incendio scoppiato nell’abitazione di Vittorio Zanetti, ex calciatore del Forlì e del Cesena. Nel dettaglio è stato attaccato da un Incendio mentre dormiva, secondo alcune notizie forse a causa di una coperta elettrica. Zanetti ha cercato di mettersi al riparo ma ha perso i sensi prima dell’intervento dei Vigili del Fuoco chiamati da altre persone all’esterno. ...

Calcio femminile - amichevole Italia-Galles 2-0 : una doppietta di Mauro stende le gallesi sotto la neve a Cesena : Seconda vittoria nella seconda amichevole dell’Italia di Calcio femminile, in programma in questa settimana dedicata alla selezione nostrana di Milena Bertolini. Al “Manuzzi” di Cesena, sotto la neve, le azzurre si sono imposte 2-0 grazie ad una doppietta di Ilaria Mauro nel primo tempo che ha permesso alla formazione del Bel Paese di incamerare un altro successo dopo quello di 4 giorni fa contro il Cile ad Empoli. Una prova ...

Calcio : Link sottoscrive aumento capitale e rivendica 60% Parma (2) : (AdnKronos) - Link "ricorrerà alle vie legali per difendere i propri interessi e per dimostrare l'illiceità delle azioni intraprese dagli azionisti di Nuovo Inizio". In sua difesa, Link farà quanto possibile affinché il tribunale dichiari "nulla la manovra eseguita da Nuovo Inizio, recuperando così

Calcio : Link sottoscrive aumento capitale e rivendica 60% Parma : Roma, 18 gen. (AdnKronos) - Link, società detenuta da John Jiang, lo scorso 11 gennaio ha sottoscritto l’aumento di capitale di Parma Calcio 1913 per un corrispondente 30% del capitale. Link ha inoltre depositato presso il notaio Napolitano & Caricato di Milano ulteriori 3.517.911 euro, per sottoscr

Calcio italiano sotto shock : muore ex calciatore dopo una terribile malattia [NOME e DETTAGLI] : Mondo del Calcio italiano sotto shock, è morto l’ex attaccante di Bari e Salernitana Phil Masinga. La conferma è arrivata direttamente dalla Federazione sudafricana, comunicando la scomparsa del calciatore che vantava 58 presenze e 18 reti proprio con la maglia della Nazionale RSA. Masinga aveva 49 anni e soffriva da tempo per una grave malattia, una notizia triste per tutto il mondo del Calcio. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Alex - baby calciatore muore ad appena 12 anni : il mondo del Calcio è sotto choc : Inviamo le più sincere condoglianze agli amici e alla famiglia in questo momento difficile - si legge in un comunicato ufficiale del club - Capitano, il mondo del calcio ti ricorderà sempre e la tua ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - anche Sturaro per sbloccare Romero : si chiude sotto ai 20 mln? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie 6 gennaio 2019: Benatia spinge per la sua cessione al Milan, destinazione gradita, ma per i bianconeri è incedibile.

Calciomercato Inter - Ranocchia verso la Spagna : il Villareal si fa sotto : Andrea Ranocchia in questa sessione di mercato potrebbe approdare al Villareal: le indiscrezioni dalla Spagna vogliono il difensore dell’Inter verso il club allenato da Luis García Plaza Andrea Ranocchia non trova lo spazio che vorrebbe all’Inter e per questo non sorprenderebbe un suo addio ai nerazzurri già in questa sessione di mercato. Al difensore italiano, come si legge sul Mundo Deportivo, è Interessato il Villareal, che ...