Cadavere di donna trovato nel Tevere

Fiumicino - Cadavere di una donna nel Tevere : è senza documenti : Il cadavere di una donna è stato avvistato da alcuni pescatori nel Tevere, all'altezza di via di Torre Clementina a Fiumicino. Lanciato l'allarme alle forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti i ...

Cuneo - Cadavere di donna con volto sfigurato : identificata/ Ultime notizie Barge : probabile femminicidio : Cuneo, cadavere di donna con volto sfigurato: identificata, ha 70 anni. probabile femminicidio fuori dalla chiesa di San Rocco di Barge. Le Ultime notizie

Cuneo - Cadavere di una donna con gravi ferite al volto trovato vicino a una chiesa : Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato riverso in una pozza di sangue e con i vestiti lacerati nei pressi della chiesa di San Rocco, a Barge, paese del Cuneese alle pendici del Monviso. A notare il cadavere sono stati alcuni residenti della zona: la vittima presentava gravi ferite al volto e al momento l’ipotesi più accreditata è quella che si tratti di un omicidio. La donna sarebbe stata riconosciuta da alcuni parenti. Sul ...

Giallo a Napoli - Cadavere di donna ritrovato in strada al borgo Sant'Antonio : Il cadavere di una donna straniera di 55 anni è stato trovato in via Sant'Antonio Abate a Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia. I soccorritori non hanno potuto fare altro che ...

Giallo a Ischia - ritrovato Cadavere di una donna : indagini in corso : Il cadavere di una donna di circa 45/50 anni, ieri sera, è stato ritrovato all'interno di un'abitazione di Serrara (nel Comune di Serrara Fontana a Ischia), in provincia di Napoli....

Giallo a Bolzano - rinvenuto in casa il Cadavere di una donna. Si indaga per omicidio : Il corpo della donna è stato trovato in una casa di San Giorgio di Brunico. Il decesso risalirebbe a diverse ore fa.Continua a leggere