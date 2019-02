lanazione

: Allarme Serchio: dopo pioggia e neve, sale il fiume, una difficile notte di piena - La Nazione - Nazione_Lucca : Allarme Serchio: dopo pioggia e neve, sale il fiume, una difficile notte di piena - La Nazione - leoneduemila : RT @Luccaindiretta: #Maltempo, #Serchio esonda a Chifenti. Paura anche per la Lima e gli altri affluenti. Notte di allarme per il livello d… - Selenelios : RT @Luccaindiretta: #Maltempo, #Serchio esonda a Chifenti. Paura anche per la Lima e gli altri affluenti. Notte di allarme per il livello d… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Unaquella tra venerdì e sabato per la provincia di Lucca:le nevicate e le abbondanti piogge, è in questa parte della Toscana che l'allerta arancione per rischio idrogeologico si ...