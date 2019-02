Le notizie del giorno – Paura per il calciatore del Lecce Scavone

Ultime notizie Roma del 01-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la Russia per anni senza scrupoli il trattato sulle armi nucleari non ha mostrato alcun impegno nel volerlo rispettare così il segretario di stato americano Mike Pompeo ha motivato la decisione dell’amministrazione Trump di ritirare la partecipazione degli Stati Uniti dal Trattato gli Stati Uniti hanno fatto di tutto per preservare questo trattato ...

Ultime notizie Roma del 01-02-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio stare incollati i social durante l’orario di lavoro può costare il posto è ciò che è successo una segretaria part time studio medico della provincia di Brescia l’impiegata in 18 mesi aveva effettuato 4500 accessi a Facebook circa 6000 in generale internet per questo motivo la sezione lavoro della cassazione ha confermato il ...

Ultime notizie Roma del 01-02-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuova tensione nella speranza sulla questione TAV il vicepremier Matteo Salvini a Chiomonte ha visitato il cantiere delle opere ha sottolineato se tornare indietro costa come andare avanti io sono per andare avanti pentastellati non ci stanno se lui mi provoca fermare i cantieri comunicare la Francia che non si farà dicono da Torino il progetto deve ...

Ultime notizie Roma del 01-02-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitali in studio Matteo Salvini a via Piemonte il cantiere della torino-lione tensioni prenotare le forze dell’ordine se tornare indietro costa come andare avanti io sono per andare avanti Ha detto sostenendo che noi saremo gli unici che si fermano l’opera si può ridimensionare si può risparmiare un miliardo di euro ma Di Maio ribadisce il no a ...

Ultime notizie Roma del 01-02-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli momenti di tensione tra polizia e manifestanti no Tab a Chiomonte dov’è questa mattina il Ministro dell’Interno Matteo Salvini visita il cantiere della torino-lione alcune decine di attivisti del movimento che si oppone alla realizzazione della nuova ferrovia ad alta velocità si sono radunate nei pressi della centrale sul posto la polizia in ...

Ultime notizie Roma del 01-02-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo Un saluto dalla redazione in studio Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo di almeno 24 miliziani uccisi bilancio di un bombardamento aereo compiuto dagli Stati Uniti nella Somalia centrale lo riferisce l’Africa comando statunitense precisando che ride ha preso di mira un campo di addestramento lo scorso anno gli Stati Uniti hanno compiuto circa 50 Raid aerei in ...

Ultime notizie Roma del 01-02-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale hai trovati dalla redazione in studio Roberta perché ad almeno 21 morti il bilancio delle vittime diversi stati americani a causa del Polar Vortex l’ondata di gelo record che ha colpito il paese di fronte freddo che si estende da New York al Montana ha portato temperature inferiori a quelle registrate in Antartide e i funzionari hanno avvertito che stare all’esterno anche solo per cinque minuti potrebbe ...

Ultime notizie Roma del 01-02-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e Luigi in studio è atteso questo oggi l’annuncio del ritiro degli Stati Uniti dallo storico trattato con la Russia per il controllo degli armamenti nucleari pietra miliare della fine della guerra fredda da Reagan e Gorbaciov libero nasce il governo di hariri primer con gli alleati che controllano di puzzle esecutivo in Siria in 4 anni e mezzo lì ...

Ultime notizie Roma del 01-02-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Luigi in studio l’economia italiana nel Quarto trimestre del 2018 ha registrato Una contrazione dello 0 2% e il secondo trimestre consecutivo di calcio l’Italia è così entrati in recessione tecnica risultato da 5 anni a questa parte la sera secondo l’Istat un’eredità negativo sull’economia del 2019 per il premier Conte è ...