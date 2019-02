Il Volo | l' incontro con Papa Francesco Racconto inedito di Piero | Ignazio e Gianluca

Nazionale - incontro Vialli-Gravina in Federcalcio : sul taVolo il ruolo di capo-delegazione azzurro : Il presidente della FIGC ha incontrato Vialli per proporgli il ruolo di capo-delegazione della Nazionale azzurra Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha incontrato oggi in Federcalcio verso l’ora di pranzo l’ex giocatore della Nazionale Gianluca Vialli. L’idea su cui si lavora è quella di inserirlo con un ruolo attivo in federazione come capo-delegazione della Nazionale. Gravina ha sempre sottolineato la sua volontà ...