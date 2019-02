Freddo senza precedenti in Canada e USA | FOCUS sul rapporto tra clima e vortice polare

Ondata di gelo senza precedenti negli USA - Chicago “epicentro del Freddo estremo” del Midwest : caos dalle Dakota all’Ohio. Almeno 12 vittime [FOTO] : 1/110 ...

Bambini al Freddo e senza mangiare per farli ammalare. Arrestate 2 maestre a Torino : I Bambini iscritti al loro asilo erano troppi e, per questo motivo, le maestre li maltrattavano per farli ammalare. In una mansarda non autorizzata li lasciavano col riscaldamento spento, li strattonavano, li lasciavano piangere ore per la fame o per il sonno. E' quanto la polizia ha scoperto in un nido in famiglia privato, a Torino, dove hanno arrestato due maestre. T.S. e M.F., entrambe italiane, che si trovano ora in carcere con l'accusa di ...

Maltempo Sardegna : “Allevatori senza gasolio agriccolo - col Freddo consumi record” : “Ancora ritardi sull’assegnazione del gasolio agricolo. Le basse temperature dei giorni scorsi hanno messo ancora di più in evidenza un altro problema del mondo delle campagne, prigioniero della burocrazia e di meccanismi aggrovigliati di cui sembra non si riesca a venirne a capo nonostante la buona volontà e la collaborazione dei dirigenti di Argea”. E’ quanto spiega Coldiretti Sardegna in merito ai ritardi ...

Freddo : assessore Treviso - grazie a Prefettura 20 posti letto in più per senza tetto : “L’Amministrazione comunale si è mossa sin dalle prime giornate invernali al fine di predisporre misure emergenziali per dare un riparo a chi vive per strada, soprattutto in un periodo in cui le temperature sono molto rigide. grazie alla disponibilità della Prefettura e all’intesa con Nova Facility, azienda che gestisce il centro di accoglienza dell’ex Caserma Serena, è stato possibile mettere a disposizione dei bisognosi 20 posti letto, ...

Quattro senzatetto morti per il Freddo a Roma - la Caritas : "Inaccettabile che si muoia cosi" : Per la Croce Rossa Italiana "è urgente trovare soluzioni a partire da quella che Roma si doti di altre strutture di ricovero permanenti"

Freddo e gelo - Uecoop : un morto ogni 3 giorni tra i senzatetto : “Un morto ogni 3 giorni fra i senzatetto dall’inizio dell’anno mentre scatta l’allarme gelo per i quasi 51mila che vivono sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città italiane e per le quali l’unica speranza sono i servizi di assistenza dei comuni, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali che si occupano delle fasce più disagiate“: è quanto emerge da una analisi di Uecoop, l’Unione europea delle ...

Senza tetto muore di Freddo a Roma : 12.28 Il corpo di un Senza fissa dimora è stato trovato stamane nel Parco della Resistenza a Roma. Era riverso a terra nei pressi del suo giaciglio di fortuna L'uomo sarebbe morto verosimilmente nella notte per il freddo. Non sono stati riscontrati segni di violenza. Nei pressi del cadavere c'erano alcune bottiglie di super alcolici. Ieri mattina un altro Senzatetto è stato trovato morto in un'area verde alle spalle di una edicola nella ...

Senzatetto morto per Freddo - un’amica : “Non era un barbone - viveva in baracca perché non aveva uno stipendio fisso” : “Robert non era un barbone, si arrangiava in qualche modo per vivere e se poteva era lui ad aiutare chi aveva bisogno”. Lo racconta all’ANSA un’amica del 48enne polacco trovato morto ieri in un capanno di fortuna in via Trebbiani, sul lungo fiume Tronto, in pieno centro storico di Ascoli Piceno, vittima del freddo. Era da 15 anni in Italia. “Era un carissimo amico – racconta la donna, anche lei polacca -. Si ...

Senza tetto muore di Freddo in un baracca nel centro Italia : l’uomo aveva 48 anni : Un uomo di 48 anni, di origini polacche e Senza fissa dimora, è stato trovato morto all’interno del rifugio provvisorio che si era costruito sotto le mura di Via Trebbiani, a pochi passi dal centro di Ascoli e dal fiume Tronto, e nel quale era solito dormire. Le lamiere, i cartoni e i teli di plastica che utilizzava per coprirsi non sono stati sufficienti per ripararlo dal freddo lacerante di questi giorni. A trovarlo è stato un suo ...

Maltempo Palermo - emergenza Freddo : due nuovi dormitori per senzatetto : Da lunedì prossimo Palermo potrà contare su due nuovi poli per l’accoglienza di persone senza dimora. Si tratta di due delle tre strutture previste da un più ampio intervento di azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa, realizzato da una Ats (Associazione temporanea di scopo) tra Istituto Don Calabria (ente capofila), Centro diaconale La Noce – Istituto Valdese, La Panormita Onlus (ente collegato alla Caritas Diocesana ...

Maltempo - aule al Freddo in Sicilia : il Codacons - “chiudere le scuole senza riscaldamento” : Il Codacons, dopo le “tante proteste” da parte di studenti, insegnanti e genitori, chiede l’immediata chiusura degli istituti scolastici dove si registrano problemi ai sistemi di riscaldamento: l’associazione annuncia inoltre la presentazione di un esposto alla magistratura Siciliana per chiedere di indagare sul reato di interruzione di pubblico servizio. “L’impossibilità di frequentare gli istituti scolastici ...

