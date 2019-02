Conte e Tria provano a rassicurare | dopo la doccia fredda del Pil con il segno meno Ma

Pil - Conte : “Premesse per 2019 bellissimo - ripresa incredibile”. Confindustria : “Crescita poco sopra lo zero” : “Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L’Italia ha un programma di ripresa incredibile”. Il premier Giuseppe Conte in un’intervista a Povera Patria in onda stasera su Rai due ha commentato così le prospettive dell’economia per quest’anno, dopo la notizia che l’Italia a fine 2018 è entrata in recessione. In attesa che si vedano gli effetti delle misure Contenute nella legge di ...

Conte strappa a Tria la cabina di regia sulle opere pubbliche : 'Ci sono miliardi sonanti a disposizione', ha garantito il premier, 'e con questa imponente iniezione di fondi pubblici l'economia riceverà un forte stimolo'. Ad annunciare urbi et orbi il decreto ...

Conte e Tria : 'Nessuna preoccupazione'. Di Maio : 'In passato truccati i numeri'. Padoan : 'E' il prezzo dello spread alto' : 'Le nostre misure rilanceranno la crescita nel secondo semestre' è la reazione del presidente del Consiglio. Per il ministro dell'Economia i dati non intaccano la fiducia sul debito italiano, dati allarmanti per ConfindusTria che invoca l'apertura dei cantieri, i sindacati temono ripercussioni sull'occupazione

Pil Italia -0 - 2% nel quarto trimestre È recessione tecnica. Borsa giù : gli indici Gli industriali : «Agire». Conte : «Passerà» : Nel quarto trimestre del 2018 la ricchezza prodotta si contrae dello 0,2%, dopo il -0,1% del trimestre precedente. É il dato peggiore da 5 anni

Conte a Davos : "Il Pil può arrivare all'1 - 5%". Tria : "No manovra correttiva" : Tria ricorda poi che "siamo stati i primi ad avvertire che c'era un rallentamento dell'economia , fin da settembre e poi progressivamente anche ottobre e novembre", augurandosi la frenata dello ...

Piazza Affari e Borse europee previste deboli in avvio - oggi Tria e Conte a Davos : Il segretario all'economia Usa Larry Kudlow ha però negato le indiscrezioni, ricordando la visita del vicepremier cinese Liu He che ci sarà la prossima settimana.

Conte e Tria attesi a Davos : Oggi al Forum economico mondiale arriva il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il premier Conte, mentre l'Ocse si unisce al coro delle istituzioni, che tagliano la crescita italiana per il 2019, con il presidente Gurria che non nega un nuovo taglio delle ...

Il gran giorno di Conte - Luigi & Matteo. Ma reddito e pensioni avranno un "rubinetto" - regolato da Tria. Assente non per caso : E poi, se ci saranno più ingressi nel mondo del lavoro, ci saranno anche più soldi" aggiunge Salvini. Più Pil, più contributi. Sarebbe stato utile sentire su questo il ministro Tria. Peccato che non ...