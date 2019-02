Asia Bibi è in Canada con la famiglia

Legale : Asia Bibi ha lasciato Pakistan : 13.31 Asia Bibi, la Pakistana cattolica condannata a morte nel 2010 per avere offeso il nome del profeta Maometto e poi assolta dalla Corte suprema, ha lasciato il suo Paese e si trova ora con la famiglia in Canada. Lo riferisce il suo Legale in un'intervista al giornale tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. Una lite con donne islamiche, la denuncia dell'imam, l'arresto e la condanna. Mobilitazione internazionale,assoluzione e ...

Asia Bibi : domani la Corte Suprema deciderà sulla revisione dell'assoluzione : La storia di Asia Bibi è cominciata il 19 giugno del 2009. La donna pakistana, madre di cinque figli, lavorava in un’azienda agricola dove si accese una forte discussione causata da un fatto apparentemente innocuo: due donne musulmane si rifiutavano di bere l’acqua che in precedenza era stata bevuta da Asia, di religione cristiana e perciò considerata impura. Secondo le testimonianze riferite, Asia difese la propria religione affermando che ...