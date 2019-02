Arrestato il tunisino che uccise moglie e fuggì in patria Salvini | Ora

ilgiornale

(Di venerdì 1 febbraio 2019) È statodalla polizia tunisina, come auspicato dal governo italiano e dal ministro dell'Interno Matteo, il cittadinoChaambi Mootaz destinatario di provvedimento restrittivo italiano esteso a livello internazionale dall'Autorità Giudiziaria di Brescia: l'uomo è infatti autore dell'omicidio dellaDaniela Bani, 30 anni, avvenuto a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, nel settembre del 2014.La donna era stata ammazzata brutalmente con decine di coltellate: l'assassino 38enne era scappato nel paese natale per sfuggire alla giustizia italiana, che lo aveva condannato a trent'anni di prigione.La coppia aveva due figli, che ora vivono in Italia con i nonni materni. Proprio la madre della vittima, Giuseppina Ghilardi, poche settimane fa aveva rivolto un appello pubblico aaffinché si interessasse della vicenda. Il responsabile del Viminale ...