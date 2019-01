Un rifugiato iraniano ha vinto un importante premio letterario con un libro scritto su

huffingtonpost

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Uncurdohailpiùd'Australia dopo averuninteramente su Whatsapp da un centro di detenzione. Il suo nome è Behrouz Boochani e si è aggiudicato il Victorian Prize for Literature, del valore di 100mila dollari: "In qualche modo, sono molto felice perché così possiamo attirare l'attenzione su questo problema. Molte persone sono diventate consapevoli di questa situazione, ed è grandioso... D'altra parte, senso di non avere il diritto di festeggiare, perché ho così tanti amici che stanno soffrendo in questo posto", ha detto alla Bbc.Ilè intitolato No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison, edè statoin lingua Farsi: Boochani mandava le varie parti ad Omid Tofighian, che le ha poi tradotte in inglese insieme ad un ...